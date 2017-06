So steht der Oversize-Look auch zierlichen Frauen

Modisches No-Go

US-Sängerin Rihanna mag den Oversize-Look. Hier ist sie in einer übergroßen Jacke.

Das geht gar nicht? Eigentlich sollten sehr schlanke den Oversize-Trend ignorieren. Denn so bequem der Look auch sein mag, er rückt sie in kein gutes Licht. Doch mit der richtigen Kombination geht's.