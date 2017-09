Keine Spur von Spätsommer: Die Wetter-Aussichten für die Region

Am Freitag war meteorologischer Herbstanfang - und das macht sich auch beim Wetter in der September-Woche bemerkbar.

Kassel/Göttingen. In der kommenden Woche wird es eher herbstlich als spätsommerlich. Ein Blick auf die Wetter-Aussichten für Nordhessen und Südniedersachsen.

Viele Wolken, etwas Regen und zwischendurch eine Portion Sonnenschein: Das Wetter zeigt sich in der ersten September-Woche von seiner wechselhaften Seite. Am schönsten wird es in der Region laut Vorhersage am Montag und Dienstag.

Die Aussichten für Nordhessen:

In Stadt und Kreis Kassel sind für den Wochenstart zunächst noch Sonnenschein und Temperaturen von knapp über 20 Grad vorhergesagt. Ab Mittwoch hält dann der Regen Einzug. Das Thermometer sinkt nachts auf unter zehn Grad.

Ähnlich sieht auch die Vorhersage für den Rest von Nordhessen aus. Auch in Melsungen, Schwalmstadt, Homberg, Witzenhausen und Rotenburg lässt sich die Sonne zu Beginn der Woche noch blicken und sorgt für Temperaturen von bis zu 22 Grad. Ab Mittwoch haben dann Wolken und Regenschauer die Überhand.

In Frankenberg schafft es das Thermometer in der kommenden Woche gar nicht mehr über die 20 Grad-Grenze. Bei überwiegender Bewölkung sind für Montag. Dienstag und Donnerstag Höchsttemperaturen von 19 Grad vorhergesagt. Der Rest der Woche sieht überwiegend verregnet aus.

Die Aussichten für Südniedersachsen:

In Göttingen, Northeim und Hann. Münden ist zu Beginn der Woche zunächst überwiegend Sonnenschein bei Temperaturen von maximal 22 Grad vorhergesagt. Ab Mittwoch gibt es immer wieder Regenschauer. Die Temperaturen schaffen es tagsüber auf maximal 18 Grad. Nachts kühlt es sich bis auf neun Grad ab.

