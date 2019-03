Schwerlastkran gerät in Bad Soden außer Kontrolle: Mehrere Verletzte

Ein Schneise der Verwüstung hat ein Schwerlastkran in der Bad Soden hinterlassen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer.

Update, 16.15 Uhr: Unter den schwer Verletzten befindet sich auch der 48-jährige Kranführer. Die Bergung seines Gefährtes erweist sich als schwierig - denn noch ist nicht klar, wie stark das Gebäude beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund eine Million Euro.

Wider erster Meldungen handelt es sich bei den Verletzten um Menschen, die sich in Autos befanden, die vom Kran touchiert worden waren. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

+ Schwerlastkran gerät in Bad Soden außer Kontrolle © Maik Reuß

Update, 16.01 Uhr: Am Montag gegen 14 Uhr ist auf der Königsteiner Straße ein Autokran mit einem Auto zusammengestoßen. Der Kran wurde bei dem Unfall in die Wand eines Hauses gedrückt. Dabei wurde die Wand eines der Zimmer in dem Gebäude fast komplett zerstört. Unglücklicherweise saßen mehrere Menschen in dem Zimmer, das einem Unternehmen als Büro dient. Eine Frau konnte sich noch in letzter Minute retten, zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Königsteiner Straße in Bad Soden wird bis in die Abendstunden gesperrt sein

Derzeit sind rund 40 Feuerwehrleute und etwa 30 Sanitäter damit beschäftigt die Unfallstelle zu räumen und die Verletzten zu behandeln. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Straße noch mindestens zwei Stunden gesperrt sein wird. Außerdem muss die Statik des Bürogebäudes überprüft werden. Der Schaden ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen.

Update, 4. März, 15.45 Uhr: Bei einem Zwischenfall mit einem Schwerlastkran, der in der Königsteiner Straße in Bad Soden außer Kontrolle geraten ist, soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Wie viele Menschen bei dem Unfall verletzt wurden ist derzeit noch unklar, wie fnp.de* berichtet.

Erstmeldung, 4. März, 15.30 Uhr: Bad Soden - In der Königsteiner Straße in Bad Soden hat ein außer Kontrolle geratener Schwerlastkran eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ob es Verletzte gab ist derzeit noch unklar.

Kran reißt riesiges Loch in Haus in Bad Soden

Umgeknickte Gartenzäune, zerstörte Garageneinfahrten und ein riesiges Loch in einem Wohnhaus. In der Königsteiner Straße ist ein Schwerlastkran scheinbar außer Kontrolle geraten. Auch ein Auto wurde von dem riesigen Fahrzeug komplett zerstört. Aktuell ist die Königsteiner Straße voll gesperrt.

