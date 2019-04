Wegen Fahrfehler: Skitouren-Führer stürzt 140 Meter in den Tod

Ein Skitouren-Führer verlor das Gleichgewicht auf der Abfahrt von der Martin-Busch-Hütte in den Ötztaler Alpen - und stürzte 140 Meter in Felsgelände.

Sölden - Die Martin-Busch-Hütte liegt auf 2500 Metern über Vent in einem entlegenen Teil des Örtztals an der Grenze zu Südtirol. Über ihr erhebt sich der majestätische, 3600 Meter hohe Similaun. Die spekatkuläre Landschaft und die Möglichkeit, es noch unberührter im Winter zu begehen machen das sogenannte Niedertal zu einem beliebten Ziel für hochalpine Skitourengeher.

Doch am Karsamstag wurde ausgerechnet einem erfahrenen Bergführer diese Abfahrt zum Verhängnis. Gegen 7.35 Uhr fuhren laut der Tiroler Polizei drei französische Skitouren-Führer mit einer sechsköpfigen französischen Skitouren-Gruppe in Richtung Vent ab.

Schlimmes Unglück im Ötztal: Touren-Führer stürzt nach Fahrfehler in den Tod

Nur 60 Höhenmeter nach der Hütte passierte der verhängnisvolle Fehler. Auf 2440 Höhenmetern verlor ein 61-jähriger Führer nach einem Fahrfehler auf einer Geländekuppe das Gleichgewicht und stürtzte rund 140 Meter durch felsdurchsetztes Gelände ab.

Sofort wurde ein Hubschrauber alarmiert. Doch der angeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Hubschrauberbesatzung konnte den Leichnam bergen und ins Tal fliegen.

