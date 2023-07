Entblößte Kiffer-Nachbarn bringen Familienvater in Erklärungsnot – der reagiert mit Wut-Zettel

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Familienvater will nicht, dass sein Sohn sieht, wie Studenten in der Nachbarwohnung kiffen. Da sie das obendrein noch völlig entblößt tun, schreibt er einen bitterbösen Zettel.

München – Studenten gegen Familien: Dieser kleine Kulturkampf trägt sich wohl unzählige Male jeden Tag in deutschen Mietshäusern zu. Einen Einblick in das Leben eines Wohnhauses, in denen sowohl junge Leute, als auch Familien mit Kindern leben, gibt es auf Twitter. Dort postete ein Nutzer einen Zettel aus einem dieser Gemeinschaftswohnhäuser. Und der Inhalt lässt darauf schließen, dass sich bei einem Familienvater einiges an Frust angestaut hat.

Nicht der erste Beschwerdezettel über kiffende Nachbarn aus der jüngeren Vergangenheit. Störten sich in dem anderen Fall die Nachbarn an den „cannabinoide“ Dämpfen, die durch das Haus nach oben drängen, bringt den Familienvater wohl eher die Freizügigkeit der Kiffer auf die Palme.

Vater stört sich an unbedeckte Kiffer-Nachbarn: „Die Frage ist doch eher, warum hat er keine Vorhänge?“

„Liebes Studentenpack im zweiten Obergeschoss“, beginnt er seinen Aufruf direkt forsch. „Bitte hört auf, nackt zu kiffen!“ Sofort hat der Leser das Bild der rauchenden Studenten im Kopf, die sich ohne Klamotten am Fenster räkeln. Der Zettel-Autor schreibt weiter: „Oder kauft euch mal verd***te Vorhänge! Ich musste meinem Sohn sehr viele verstörende Fragen beantworten, die kein Vater einem Kind in dem Alter beantworten möchte!“

Die Twitter-User amüsieren sich königlich über den Zettel und den wütenden Papa. „Stört der sich an der Nacktheit oder dem Kiffen? Fragen über Fragen“, schreibt ein Nutzer. Und ein anderer überlegt: „Welche verstörenden Fragen kann so ein Kind denn stellen? Klingt doch nach einem relativ klaren Sachverhalt.“ Der Vater wird arg infrage gestellt: „Die Frage ist doch eher, warum hat er keine Vorhänge?“

Ein User echauffiert sich indes: „Dürfen Menschen jetzt nicht mal mehr nackt in ihrer Wohnung unterwegs sein?“ Und ein anderer vermutet: „Leider kein Geld für Vorhänge, ging alles für Dope drauf.“ Ein Vorschlag lautet: „Mitmachen wär ja auch eine Möglichkeit.“ Auch konkrete Anfragen für die Studenten-Bude gibt es: „Sind da noch WG-Zimmer frei? Frage für ’nen Freund.“

Zettel über hüllenlose Kiffer sorgt für Aufregung: „Ich würde das klärende Gespräch suchen“

Ein wenig Verständnis für den Familienvater gibt es aber auch: „Weiß ja nicht, was bekiffte Nackte so machen. Dass ein Kind nun nicht alles sehen sollte, ist auch klar.“ Er ruft zur Kommunikation auf: „Leute, wir reden viel (online) übereinander, statt real miteinander. Wenn‘s mein Bengel wäre, würde ich klingeln und das klärende Gespräch suchen.“

Belustigende, teils fragwürdige, teils absurde Zettel-Aushänge finden sich in deutschen Treppenhäuser in der Tat zuhauf. Ein Nachbar klagte zuletzt über einen Klavierspieler, der „keine Fortschritte“ macht – und kassierte einen Konter. Auch „Lärmbelästigung durch Dauerlüften“ wurde in einer Berliner-Nachbarschaft schon moniert. (cgsc)