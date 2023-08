„Krasser Wetterwechsel“ – Experte erwartet erst Orkan-Böen und Regen, dann Hitze bis 35 Grad

Bei diesem Wetter kommen Herbstgefühle auf. Schmuddelwetter mit Orkanböen und viel Regen ist angesagt. Dann droht das andere Extrem. Laut Experten ein „krasser Wetterwechsel“.

Kassel – Beim Thema Sommer macht sich gerade wohl schon etwas Frust bei einigen breit. Endlich sind in allen Bundesländern Ferien und dann ist das Wetter grottig. Vor Orkanböen um 120 km/h (Bft 12) auf dem Brocken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Dazu ist Starkregen angesagt. Aber, Temperaturen bis 37 Grad sind bald möglich. Doch der Reihe nach.

Extremwetter in Deutschland: „Das erste Augustwochenende fällt komplett ins Wasser“

Sturmtief Xan – international Patricia genannt – zieht am Donnerstag (3. August) über Deutschland hinweg. Weit verbreitet ist es stürmisch. Es gibt kurze Gewitter, teils auch mit Starkregen. Freitag legt sich der Wind. Doch die weiteren Aussichten auf das Wochenende (5. und 6. August) sind durchwachsen bis schlecht. „Das erste Augustwochenende fällt komplett ins Wasser, weiterhin ist es zeitweise sehr windig“, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Chef beim Wetterdienst Q.met.

Experte warnt Urlauber vor Unwetter an der Ostsee – nächste Sturmlage droht am Montag (7. August)

Eine brisante Wetterlage droht, laut Wetterexperten Jung, am Montag (7. August). Rund um Ostsee und teilweise auch Nordsee wären schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich. „Mitten im Hochsommer ist das eher ein seltenes Ereignis“, so der Meteorologe in seiner Mitteilung. Dazu falle immer wieder Regen. Jung empfiehlt Urlaubern an der See unbedingt vorsichtig zu sein und die Wetterwarnungen gut zu beobachten.

Wetter in Deutschland: Die Sechs-Tage-Prognose von Dominik Jung

Donnerstag (3. August): 19 bis 25 Grad, immer wieder Schauer und Sturmböen.

19 bis 25 Grad, immer wieder Schauer und Sturmböen. Freitag, (4. August): 19 bis 23 Grad, teilweise Schauer, stellenweise Sonnenschein, der Wind legt sich.

19 bis 23 Grad, teilweise Schauer, stellenweise Sonnenschein, der Wind legt sich. Samstag, (5. August): 17 bis 22 Grad, recht frisch, windig und ab und zu Schauerwetter.

17 bis 22 Grad, recht frisch, windig und ab und zu Schauerwetter. Sonntag, (6. August): nur noch 13 bis 19 Grad, windig und Regenschauer.

nur noch 13 bis 19 Grad, windig und Regenschauer. Montag, (7. August): 17 bis 22 Grad, Schauerwetter.

17 bis 22 Grad, Schauerwetter. Dienstag, (8. August): 18 bis 23 Grad, mal Sonnenschein, mal kurze Regenschauer.

18 bis 23 Grad, mal Sonnenschein, mal kurze Regenschauer. Mittwoch, (9. August): 19 bis 28 Grad, aus Südwesten langsam wärmer und sonniger.

19 bis 28 Grad, aus Südwesten langsam wärmer und sonniger. Donnerstag, (10. August): 22 bis 30 Grad, der Sommer feiert sein Comeback in Deutschland.

Erst Herbstwetter, dann Hitzeschub aus Südwesteuropa – „Was für ein krasser Wetterwechsel ist das denn bitte schön“

Von einem Extrem geht es dann wieder ins Nächste über, so Meteorologe Jung. Quasi über Nacht sei wieder Hitze angesagt. Der Grund: „Aus Südwesteuropa erreichen uns deutlich wärmere Luftmassen.“ Rund ums zweite Augustwochenende sind nach Modellprognosen Höchstwerte bis 30 bis 37 Grad möglich.

„Was für ein krasser Wetterwechsel ist das denn bitte schön“, findet der Wetterexperte vom Wetterportal wetter.net. Wie lange sich diese Hitze halten könnte, sei aktuell jedoch noch unsicher. Ob die Wettervorhersage eintrifft und Temperaturrekorde gebrochen werden, bleibt abzuwarten. Das Wetterphänomen El Niño kann in den nächsten Monaten für neue Wetterextreme sorgen. (ml)