Sommer-Vorboten: Schauer, Gewitter und warme Luft erwartet

Nur im Nordosten noch Kälte

Offenbach (dpa) - Nach dem kühlen Start in den Mai passt sich das Wetter in den kommenden Tagen langsam wieder der Jahreszeit an. Angesichts der erwarteten Niederschläge sprachen die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) von einem "frühsommerlichen Charakter".