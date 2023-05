Erster Sommertag noch diese Woche! Doch „Wermutstropfen kommt gleich hinterher“

Der Mai hat trüb begonnen. Doch schon am Donnerstag soll sich das Wetter schlagartig ändern. Die Temperaturen in Deutschland steigen endlich.

München – Sonnenstrahlen waren im April eher eine Seltenheit. Stattdessen war es größtenteils grau, nass und kalt. Frühlings- oder gar Sommergefühle kamen nicht oft auf. Doch nun soll der erste Sommertag in Deutschland kurz bevorstehen. Dann wird das Wetter aber wohl wieder schlecht.

Wetter in Deutschland: Erster Sommertag 2023 erwartet - 25-Grad-Marke könnte geknackt werden

„Endlich ist es so weit: Der Sommer kommt nach Deutschland“, sagte Meteorologe Jan Schenk von „The Weather Channel“. „Am Donnerstag (4. Mai, d.R.) gibt es den ersten Sommertag des Jahres mit bis zu 25 Grad entlang des Oberrheins“, so die Prognose. Mit Werten zwischen 16 und 24 Grad werde es aber hierzulande überall sonnig und warm, erklärte Schenk. Lediglich an den Küsten könne es ein bisschen frischer werden.

Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met sieht gute Chancen, dass am 4. Mai die 25-Grad-Marke geknackt werden könnte. Das sagte er gegenüber dem Wetterportal wetter.net. „Am Samstag könnte es direkt nochmal ähnlich warm werden“, prognostizierte er.

Hoffnung auf mehr bleibt jedoch offenbar zunächst nicht. Denn Donnerstag und womöglich auch Samstag sind wohl nur eins: ein kleiner, kurzer Vorgeschmack auf den Sommer. Denn, da sind sich beide Meteorologen einig: Schon am Freitag geht es mit dem Wetter wieder bergab. Die Wetter-Prognose für den Monat Mai deutete ohnehin nicht auf Sommer hin.

Wetter in Deutschland: Auf Sommer-Vorgeschmack folgt erneut April-Wetter

„Der Wermutstropfen kommt gleich hinterher“, sagte Schenk. Die Temperaturen sollen bereits am Freitag wieder sinken, hinzu komme Niederschlag. Laut Jung sind außerdem erneut Unwetter möglich. „Starkregen, Hagel und Sturmböen kündigen sich an.“ Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) trifft eine ähnliche Prognose. Vor allem nachmittags und abends könne es demzufolge gebietsweise auch zu kräftigen Gewittern kommen.

Datum Temperaturen (Quelle: DWD) Mittwoch, 3. Mai 2023 In der Nordosthälfte 11 bis 15 Grad, sonst 16 bis 19, am Oberrhein bis 21 Grad Donnerstag, 4. Mai 2023 12 bis 17 Grad östlich der Elbe, sonst 17 bis 23 Grad, im Oberrheingraben bis 26 Grad Freitag, 5. Mai 2023 Im Nordosten 10 bis 15 Grad, sonst 16 bis 23 Grad Samstag, 6. Mai 2023 Temperaturen im Nordosten 10 bis 15 Grad, sonst 16 bis 22, am Oberrhein bis 23 Grad Sonntag, 7. Mai 2023 In der Nordosthälfte 15 bis 20 Grad, sonst 19 bis 23 Grad.

Wetter: Hohe Regenmengen erwartet - „Der Mai geht baden“

Und der Ausblick auf den restlichen Monat macht auch nicht mehr Freude. „Nächste Woche sind dann mehr Wolken unterwegs und es wird ziemlich nass“, so Jung. „Bis unmittelbar nach Monatsmitte kommt einiges vom Himmel runter“, sagte er mit Blick auf eine Regensummenkarte. Im Süden könnte es etwa zu 80 bis 140 Liter Regen pro Quadratmeter kommen. „Der Mai geht buchstäblich baden“, lautete Jungs Fazit gegenüber wetter.net. Spanien verzeichnet indes Rekord-Temperaturen. (mbr)