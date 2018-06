Wettersturz zum Wochenende: Wann kommt der Sommer zurück?

Solche Wolken werden uns in den nächsten Tagen begleiten: Am Wochenende wird es in der Region wechselhaft. Nächste Woche kehrt aber der Sommer zurück.

Pünktlich zum Sommerbeginn sind die Temperaturen abgestürzt. Doch zum Siebenschläfer wird es wieder besser in der Region. Bekommen wir nach dem Rekord-Mai auch einen Jahrhundertsommer?

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Leider nicht so toll, wie man es sich kurz nach dem kalendarischen Sommeranfang und pünktlich zum Ferienbeginn in Hessen wünschen würde. Bereits "der Freitag wird wechselhaft", wie Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Nordhessen und Südniedersachsen voraussagt. Es gibt viele Wolken, zwischendurch immer wieder Schauer und eventuell sogar einzelne Gewitter. Anders als im Mai bringen die laut Kernn nun aber keine Unwetter mit sich. Die Temperaturen erreichen nur noch 15 bis 18 Grad. Das Interessanteste ist für die DWD-Expertin der Wind: Der fällt "recht kräftig aus" und erreicht in Böen Geschwindigkeiten von mehr als 60 Stundenkilometer. Am Wochenende wird es zwar langsam wieder besser, aber eben nur sehr langsam. Bei Temperaturen bis zu 19 Grad kann es ebenfalls vereinzelte Schauer geben.

Wann kommt der Sommer wieder zurück?

Nächste Woche. Manche wollen daran gar nicht glauben, weil sie nach dem warmen und trockenen Mai glauben, der Sommer sei einfach zu früh in Form gekommen und habe sein Pulver bereits verschossen. Aber eine Jahreszeit ist kein Marathonläufer, der nach zu schnellem Beginn nicht mehr kann und einbricht.

Es ist nicht so, dass der Sommer nur eine bestimmte Zahl an heißen Tagen im Programm habe. So kann es sein, dass nach einem schönen Frühling ein verregneter Sommer kommt oder aber auch ein Jahrhundertsommer. Was uns bis August erwartet, kann jetzt noch niemand sagen, aber Kernn macht uns schon mal kurzfristig Hoffnung: Bereits Anfang nächster Woche wird es in der Region wieder bis zu 24 Grad warm. Ab Mittwoch dürfen wir wieder mit sommerlichen Temperaturen von 25 Grad und mehr rechnen.

Was ist dran am Siebenschläfer?

Angesichts der Vorhersage für nächsten Mittwoch, wenn wieder Siebenschläfer ist, wäre es gut, wenn die Bauernregel tatsächlich zutreffen würde: "Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt." So einfach ist es allerdings nicht. Statistisch gesehen hat der Siebenschläfer zwar eine "relativ hohe Trefferquote", wie DWD-Meteorologin Kernn sagt, aber ein schöner Tag macht noch keinen Sommer: "Man sollte bis zu eine Woche rund um den Siebenschläfer betrachten." Da die Vorhersage für die ganze nächste Woche nicht schlecht aussieht, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der ganze Sommer schön wird.

