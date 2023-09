Bei Sommerfest: BND-Mitarbeiter sollen Kollegin betäubt und vergewaltigt haben

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Zwei BND-Mitarbeiter sollen auf einem Sommerfest eine Kollegin zuerst mit K.o.-Tropfen betäubt und dann vergewaltigt haben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Bad Aibling – Schwere Vorwürfe erschüttern den Bundesnachrichtendienst (BND). Nach Berichten über fatale Fehleinschätzungen im Ukraine-Krieg stehen nun zwei Mitarbeiter des Geheimdienstes im Verdacht, eine Kollegin bei einem Betriebsfest in Bayern mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt zu haben. Der Vorfall soll sich Mitte Juli bei einem internen Sommerfest in der BND-Außenstelle in Bad Aibling in Bayern ereignet haben.

BND-Außenstation in Bad Aibling (Symbolbild) © picture alliance / dpa | Peter Kneffel

Bei Sommerfest: BND-Mitarbeiter sollen Kollegin mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt haben

Die Mitarbeiterin informierte nach der Tat den Sozialen Dienst und die BND-Leitung über den Vorfall und wurde angehalten, die Polizei zu benachrichtigen, wie der Spiegel berichtet. Daraufhin soll sie Anzeige erstattet haben, der mutmaßliche Tatort wurde auf Spuren untersucht. Die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, führe bereits seit dem 20. Juli Ermittlungen in diesem Fall.

Mutmaßliche Vergewaltigung: BND erstattet Anzeige und unterstützt Ermittlungen „vollumfänglich“

Der BND selbst hat Anzeige gegen die zwei Männer erstattet. Ein Sprecher des Bundesnachrichtendienstes bestätigte gegenüber dem Nachrichtenmagazin, dass die Behörde selbst Strafanzeige gestellt hat und betonte das „größte Interesse“ an einer raschen Aufklärung; die laufenden Ermittlungen werden „vollumfänglich“ unterstützt. Aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten könne man sich aber nicht weiter äußern.

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca – Bilder rund um die erschreckende Tat Fotostrecke ansehen

Als interne Maßnahme wurde ein „Betretungsverbot“ für die beiden beschuldigten Mitarbeiter ausgesprochen, was bedeutet, dass sie vorerst nicht zur Arbeit erscheinen dürfen.

Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt – Männer sollen Tat bestreiten

„Die Anzeigeerstatterin wurde vernommen, und auch die Beschuldigten hatten die rechtlich vorgesehene Gelegenheit zur Stellungnahme“, zitiert der Spiegel den zuständigen Oberstaatsanwalt. Es gebe „umfangreiche“ Ermittlungen. Die beiden Männer sollen die Vorwürfe bestreiten. Ihre Anwälte waren laut ntv für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Nach der Kritik um ungenaue Auslandsaufklärung und dem Skandal um den mutmaßlichen russischen Spion in den eigenen Reihen sieht sich der Geheimdienst nun also auch noch mit dem schweren Vorwurf eines Sexualdeliktes im Haus konfrontiert.