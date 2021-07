Sommerurlaub 2021: Risikogebiete und Quarantäne – diese Corona-Regeln gelten

Was Urlauber wissen sollten

Urlaub im Ausland ist in Zeiten von Corona eine heikle Angelegenheit. Denn: Für alle Reiserückkehrer gelten zum Teil strenge Corona-Regeln (Symbolbild).

In der Corona-Zeit gestaltet sich Urlaub im Ausland schwierig. Was ihr zum Thema Quarantäne, Risikogebiete und Tests wissen solltet, erfahrt ihr hier:

Wer im Sommer 2021 einen Urlaub im Ausland plant, sollte unbedingt ein Auge auf die Risikoeinstufungen der einzelnen Länder haben, welche die Bundesregierung vornimmt. Der Grund: Für Urlauber kann es sehr ungemütlich werden, wenn das Reiseziel auf einmal als Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet ausgewiesen wird. Denn: Je nach Einstufung des Urlaubslands gelten Berichten von echo24.de* zufolge für Reiserückkehrer diverse Corona-Regeln wie Tests oder auch Quarantäne.

