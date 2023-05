Bei Deutschlands ESC-Band im peinlichsten Moment abgedrückt? Foto lässt Lord-Of-The-Lost-Fans lachen

Sehen Sie‘s auch?

Genau hinschauen! Der Sänger von Deutschlands ESC-Vertretern Lord Of The Lost sorgt für Gelächter. Weil ein Foto im peinlichsten - oder einfach witzigsten - Moment entstand.

Liverpool - Das Posieren sind Lord Of The Lost gewöhnt - und zwar nicht nur auf der Bühne, wo die Optik eine wichtige Komponente der Glamrocker ausmacht. Die deutschen Vertreter beim Eurovision Song Contest mussten sich in den Tagen vorm Wettbewerb auch immer wieder für Fotos aufstellen. Eines der Ergebnisse lässt nun die Fans von Frontmann Chris Harms in Gelächter ausbrechen.

ESC 2023: Lord Of The Lost in besonderem Moment abgelichtet

Er selbst hat das Bild - entstanden wohl bei der ESC-Eröffnungszeremonie wenige Tage zuvor - auf seine persönlichen Accounts bei Facebook und bei Instagram hochgeladen. Und er hat auch direkt auf die Besonderheit hingewiesen. Wäre es Ihnen auch ohne Hilfe aufgefallen? Ob es sich um einen Zufall handelt, bleibt übrigens unklar. Der vermeintliche Mini-Fail könnte auch gestellt sein und das Foto vom Team der Band geknipst worden sein. Nach dem Motto „Stell dich mal so hin, dass ...“.

Dann lösen wir es doch mal auf: Sänger Chris Harms steht exakt so, dass das „M“ auf der Werbewand dahinter ihm zwei niedliche kleine Katzenöhrchen verleiht. Eine optische Täuschung! Bei einer Metal-Band, die natürlich möglichst hart und cool posen möchte, kann man das schon als peinlichen Anblick sehen. Nicht so aber Harms. Schließlich ist er für seinen feinen Humor bekannt und beweist nun erneut eine Menge Selbstironie. Auch mit der Posting-Beschreibung „Chris ‚Die Katze‘ Harms“.

ESC 2023: Sänger von Lord Of The Lost lässt Fans lachen

Schon in den ersten zwei Stunden sammelte das Bild bei Instagram und Facebook jeweils weit mehr als 1000 Likes und zahlreiche Kommentare. Zahlreiche Fans kugeln sich förmlich vor Lachen auf dem Boden. Sie reagieren mit putzigen Katzen-Emojis und mit liebevoll-spöttischen Kommentaren. „Miau“, „Steht dir“, „Wir haben Batman gefunden“, „Aw süß ahahahahah“, „Garfield“, heißt es dort.

+ Auch „normale“ Bilder aus anderen Perspektiven entstanden bei dem Anlass, wie dieses einer Fotoagentur. Hier ohne optische Täuschung. © Graham Finney/Cover Images/Imago

Ein Fan hat einen Tipp parat: „Lass es bitte als Künstlernamen in deinen Pass eintragen“. Ein weiterer meint - die Reaktion ist leider nicht übersetzbar - unter Bezugnahme auf den Titel ihres ESC-Beitrags: ‚„Blood and Glitter‘? The cat version is now ‚Fur and Litter‘.“ Dazu mischen sich einige Besserungswünsche und besorgte Rückfragen. Schließlich wurde via Bild bekannt, dass Sänger Harms seine Stimme schonen muss. Aber für Samstag wird es schon reichen. Und er fand zwischendurch sogar noch Zeit, seine Fans zu belustigen. Das klappte kürzlich auch mit einem speziellen Foto aus dem Flugzeug. (lin)

Rubriklistenbild: © Chris Harms/Facebook