„Behalten Sie Ihre Klamotten an!“ – Landwirt richtet ungewöhnliche Bitte an Urlauber

Von: Martina Lippl

Ein britischer Landwirt bittet seine Besucher keine gewagten Fotos in seinem Sonnenblumenfeld zu knipsen (Symbolfoto). © IMAGO/Martin Wagner

Ein Sonnenblumenfeld lockt unzählige Besucher. Die Besitzer wollen niemanden den Spaß in der Natur verderben. Doch einige Urlauber benehmen sich daneben.

Hayling Island – Die perfekte Location für ein Foto scheint gerade ein Sonnenblumenfeld in England zu sein. Über zwei Millionen Sonnenblumen blühen dort auf einem Acker der Stroke Fruit Farm auf Hayling Island. Die Attraktion an der britischen Südwestküste entwickelt jedoch ganz andere Blüten. Nach einigen Zwischenfällen muss der Landwirt durchgreifen. In den sozialen Medien teilt er einen doch recht außergewöhnlichen Appell, die Besucher mögen bitte ihre Klamotten anbehalten.

„Behalten Sie bitte ihre Kleidung an“ – Landwirt wendet sich mit außergewöhnlichem Appell an Besucher

Die Geschwister Sam Wilson und Nette Petley, Besitzer der Stoke Fruit Farm, schreiben auf Facebook: „Wir möchten alle daran erinnern, dass wir eine Familien-Attraktion sind und dass man in den Sonnenblumen bitte seine Kleidung an behält!“ Berichte über gewagte Fotos hätten zugenommen. „So etwas dürfe nicht während unserer öffentlichen Veranstaltungen passieren“, heißt es weiter in dem Post.

Die außergewöhnliche Bitte und das Aufstellen von Verbots-Schildern sorgte für Online-Diskussionen. Die meisten reagierten darauf mit Humor. Witzeln in den Kommentaren, wohl etwas zwischen den Sonnenblumen verpasst zu haben. Oder setzen das Sonnenblumenfeld gleich ganz oben auf die Liste ihrer Ausflugsziele.

Wir hatten schon immer Leute, die gewagte Fotos gemacht haben

Sam Wilson will nach eigenen Angaben das Verhalten seiner Kunden überwachen, doch alle Besucher sollten das Sonnenblumenfeld genießen können und ihre eigenen Sonnenblumen pflücken.

„Wir hatten schon immer Leute, die gewagte Fotos gemacht haben, aber dies ist das erste Jahr, in dem es ein Problem war. Deshalb haben wir auch Schilder aufgestellt“, sagte der Sonnenblumen-Landwirt CNN. Kinder hätten einige Szenen beobachtet. Es habe Beschwerden gegeben. „Wir sind wirklich ein freier und fröhlicher Bauernhof“, aber komplett unverhüllte Körper könnten sie in der Öffentlichkeit nicht dulden.

Die beiden Geschwister führen den von ihrem Großvater gegründeten Bauernhof. Das Gelände sei riesig, betont Nette Petley laut CNN. Es gäbe so viele Orte, an denen man sich für eine Stunde verstecken könne, ohne gefunden zu werden. Doch diese Vorfälle seien zu offensichtlich gewesen.

Sonnenblumenfeld auf Hayling Island – Hinter der Attraktion steckt eine romantische Geschichte

„Sam‘s Sunflowers“ ist neben dem Hofladen eine beliebte Kulisse für Instagram-Fotos oder auch professionelle Fotoshootings. Der Hof stellt laut der Lokalzeitung The News auch Strohballen als Requisite zur Verfügung. Die ersten Sonnenblumen pflanzten Wilson und seine Verlobte 2018 hinter der Kirche, wie auf Facebook zu erfahren ist. Doch die Pflanzen blühten damals vor sechs Jahren nicht rechtzeitig zu ihrer Hochzeit. Seine Schwester habe ihn dann auf der Hochzeitsreise angerufen und gesagt, die Leute wollen eure Sonnenblumen pflücken und stellte eine „Vertrauenskasse“ auf – so entstand die Idee zum Sonnenblumenfeld.

Auf ein Hochzeits-Fotoshooting reagierte ein Landwirt in der Schweiz fassungslos. Für die Erinnerung vom schönsten Tag in ihrem Leben walzten eine Braut und ein Bräutigam eine unberührte Wiese nieder. (ml)