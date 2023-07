Bei Panne oder Unfall: Ende des Warndreiecks auf Spaniens Autobahnen

Von: Daniela Schlicht

Das Warndreieck hat auf Spaniens Autobahnen ausgedient - 2026 für immer. © Mario Hösel/Imago

Auf Spaniens Autobahnen und Schnellstraßen sind Warndreiecke nicht mehr vorgeschrieben. Was tun bei Pannen oder Unfällen?

Madrid - Warndreiecke sind auf Autobahnen und Schnellstraßen in Spanien mit der Einführung der Regelung MOV 2023/15 der spanischen Generaldirektion für Straßenverkehr, kurz DGT, seit dem 1. Juli 2023 nicht mehr vorgeschrieben. Aber Vorsicht, für Nebenstraßen gilt das Ende des Warndreiecks nicht. Hier müssen weiterhin Warndreiecke aufgestellt werden, um anderen Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass ein Fahrzeug aufgrund einer Panne oder eines Unfalls liegen geblieben ist. Mit dem Aus des Warndreiecks auf Autobahnen sind, und das soll auch der Zweck der Maßnahme sein, Fahrer nicht mehr dem Risiko ausgesetzt beim Betreten der Fahrbahn von Autobahnen oder Schnellstraßen, also auf Straßen, auf denen Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, überfahren zu werden. Spaniens Straßen und Verkehrsregeln sind ohnehin für manchen Touristen oder Residenten eine wahre Herausforderung.

Alternative zum Warndreieck auf Spaniens Autobahnen: Was bei einer Panne oder Unfall zu tun ist

Nachdem das Warndreieck auf Spaniens Autobahnen (autopista) und Schnellstraßen (autovia) ausgedient hat, stellt sich die Frage nach einer Alternative. Was ist fortan bei einer Panne (averia) oder bei einem Unfall (accidente) zu tun? Um Zweifel auszuräumen, hat die Guardia Civil diesbezüglich ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem sie in groben Zügen erklärt, wie man sich zu verhalten hat. Wobei wir beim V16-LED-Warnlicht wären.

Die Alternative zum Warndreieck ist das V16-LED-Warnlicht, wie costanachrichten.com berichtet. Ab dem 1. Januar 2026 wird dieses obligatorisch sein. Allerdings, so ließ es der spanische Verkehrsminister andeuten, könnte dieses Datum vorverlegt werden, zumindest bei Unfällen oder Pannen auf Autobahnen und Schnellstraßen. Wer also eine Panne oder einen Unfall hat, so die Guardia Civil, kann, wenn er im Besitz eines V16-LED-Warnlichts ist, dieses ohne aus dem Fahrzeug auszusteigen, auf dem Dach der Fahrerseite anbringen und muss dafür nur das Fenster runterlassen. Falls es eine sichere Stelle in der Nähe gibt– in den meisten Fällen ist das hinter einer Leitplanke – soll diese aufgesucht werden, um dann den Pannendienst anzurufen. Wichtig: vor dem Verlassen des Fahrzeugs müssen der Fahrer sowie die Mitfahrer sich eine Warnweste überziehen. Wird dies nicht getan, ist eine Strafe von 200 Euro fällig. Befindet sich das Fahrzeug an einer gefährlichen Stelle, muss die Guardia Civil unter der Telefonnummer 062 angerufen werden.

Außerhalb von Spaniens Autobahnen und Schnellstraßen: Warndreieck ist bis 2026 weiterhin Pflicht

Ereignet sich die Panne oder der Unfall außerhalb einer Autobahn oder Schnellstraße, ist das Mitführen und Aufstellen eines Warndreiecks in Spanien weiterhin Pflicht. Auf einer herkömmlichen Straße außerhalb einer Ortschaft mit Gegenverkehr (carretera de doble sentido), gilt: ein Warndreieck vor und eines hinter dem Auto in einem Mindestabstand von 50 Metern auf (etwa 50 Schritte) stellen. Das Dreieck sollte für andere Verkehrsteilnehmer aus einer Entfernung von mindestens 100 Metern sichtbar sein. Wenn die Sichtverhältnisse nicht gut sind, zum Beispiel weil es eine Kurve oder eine Steigung gibt, sollte der Abstand vergrößert werden.

Bei einer Straße innerhalb einer Ortschaft, einer sogenannten calle, muss nur ein Warndreieck hinter dem Fahrzeug aufgestellt werden. Wie bei der „carretera de doble sentido“, sollte es ebenfalls 50 Meter vom Fahrzeug entfernt stehen und, wenn möglich, aus 100 Metern Entfernung gut sichtbar sein. Die neue Regelung MOV 2023/15 der Generaldirektion für Straßenverkehr wird bis zum 1. Januar 2026 in Spanien gültig sein. Dann - vielleicht gibt es ja dann schon den von der EU gewollten digitalen Führerschein - wird das Mitführen des V16-LED-Warnlichts im Fahrzeug obligatorisch und das Warndreieck endgültig ablösen. Das V16-Warnlicht muss mit GPS ausgestattet sein, um den genauen Standort des liegengebliebenen Fahrzeugs in Echtzeit an die DGT senden zu können.