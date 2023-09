Video zeigt verheerendes Unwetter in Spanien: Wasser flutet Straße – Menschen retten sich auf Aldi-Parkplatz

Von: Karolin Schäfer

Das Unwetter in Spanien verursacht verheerende Schäden. Ganze Straßen sind überflutet. Auch ein Aldi-Parkplatz wird zum Schauplatz.

Navalcarnero – Weite Teile Spaniens wurden in den vergangenen Tagen von heftigen Unwettern heimgesucht. Zahlreiche Häuser, Keller und Straßen wurden mit Wassermassen überschwemmt. Mindestens fünf Menschen kamen dabei ums Leben, weitere gelten noch als vermisst. Der Schock sitzt tief, der verursachte Schaden ist immens.

Bilder und Videos in den sozialen Medien halten das Ausmaß der Katastrophe fest. So zeigte kürzlich ein beeindruckendes Foto das Unwetter auf Mallorca. Jetzt verdeutlicht ein Video, wie der Regen ganze Straßen flutete. Ein Aldi-Parkplatz südwestlich von Madrid wurde dabei zur Tribüne für Schaulustige.

Verheerendes Unwetter in Spanien: Wasser flutet Straße – Menschen retten sich auf Aldi-Parkplatz

Eine spanische Nachbarschaftsvereinigung veröffentlichte die Aufnahmen aus der spanischen Stadt Navalcarnero bei Facebook. Zwar schien der Regen allmählich aufzuhören, doch die Wasser- und Schlammmassen waren deutlich zu erkennen. Dabei wurde ein ganzer Straßenabschnitt überschwemmt – samt Autos.

Etwas mehr Glück hatten dagegen Kunden der angrenzenden Aldi-Filiale. Da das Geschäft etwas höher gelegen war, blieb es von den Wassermengen verschont. Im Hintergrund waren aufgebrachte Menschen zu hören, die offensichtlich über das Unwetter sprachen. Ob sie von den Fluten auf dem Aldi-Parkplatz eingeschlossen waren, war zunächst nicht bekannt.

Unwetter fegt über Spanien: „Es wird immer schlimmer“

Auf Facebook sorgte das Video zumindest für rege Diskussionen. Das Hochwasser-Problem sei dort schon länger bekannt, weil die Straße und die Aldi-Filiale an einen Bach grenzen, will ein Nutzer wissen. Ein anderer meinte zudem, dass die Abwassersysteme nicht ausreichend gewartet werden. „Immer dasselbe“, schrieb jemand.

Doch überschwemmte Straßen scheinen nicht das einzige Problem in der Region zu sein. Ein weiterer Facebook-Nutzer ärgerte sich angesichts des Unwetters über fehlenden Strom. „Es wird immer schlimmer“, bilanzierte eine Frau.

Ganz vorbei scheint die Wetterlage in Spanien noch nicht zu sein. Wie der örtliche Wetterdienst Aemet mitteilte, werden auch am Dienstag (5. September) noch Gewitter und Schauer erwartet. Die seien jedoch insgesamt schwächer und vereinzelter als in den vergangenen Tagen. Zuletzt geriet ein Flugzeug auf dem Weg nach Ibiza in ein schweres Unwetter. Reisende sprachen von einem Horrortrip. (kas)