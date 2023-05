Hagel zerstört Melonenernte in Spanien: Äcker unter weißer Eisschicht

Von: Sandra Gyuratis

Hagel zerstört Melonenernte in Südspanien: Schale kaputt, Fruchtfleisch erfroren. © Rathaus Lorca

Heftige Hagelschauer treiben die Landwirte in Lorca im Südosten von Spanien in den Ruin. Welchen Schaden die Eiskugeln auf den Obst- und Gemüseäckern angerichtet haben, steht in diesem Artikel:

Lorca – Monatelang hat der Süden Spaniens unter Hitze und vor allem Trockheit gelitten. Nach der Dürre hat es am 13. Mai in Lorca in der Region Murcia so heftig gehagelt, dass die Melonen zerstört wurden. Der Hagel hat auf den Anbauflächen von Obst und Gemüse in Lorca in Minutenschnelle Schaden in Millionenhöhe angerichtet, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Eiskugel haben die Schale der Melonen angehoben und das Fruchtfleisch erfrieren lassen. „Das ist eine Katastrophe“, sagte der Landesminister von Murcia, Fernando López Miras, als er die betroffenen Felder besuchte.