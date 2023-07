Spannungen am Balkan: Foto von Urlauber-Kennzeichen in Kroatien löst Wirbel aus

Der Riss zwischen Kroatien und Serbien ist immer noch tief. Mit dem Auto in das andere Land zu fahren, ist teilweise noch riskant. Ein humorvoller Einfall von Urlaubern schlug jetzt Wellen.

Zagreb – Auch fast 30 Jahre nach Ende des Krieges in Kroatien ist das Verhältnis zwischen der kroatischen und serbischen Bevölkerung offenbar noch stark angespannt. Der Balkan gilt immer noch als Brandherd, denn die Wunden von damals sitzen bei vielen noch tief. Dass die damit verbundenen Gefühle bei Einzelpersonen auch jetzt noch in Aggressionen gegen die „andere Seite“ umschlagen, scheint ein Foto aus Kroatien deutlich zu machen, das gerade in den sozialen Netzwerken kursiert.

Zumindest wäre das eine Erklärung für das Foto eines ungewöhnlichen Einfalls, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert. „Entschuldigen Sie, wir sind australische Touristen“, steht auf einem handgeschriebenen Schild an einem Pkw mit serbischem Kennzeichen, das dem Reddit-Post vom 8. Juli 2023 zufolge in der kroatischen Hauptstadt Zagreb parkt.

Serbisches Urlauber-Auto in Kroatien: „Entschuldigen Sie, wir sind australische Touristen“

Offenbar eine Vorsichtsmaßnahme des Fahrers oder der Fahrerin, aus Angst, dass das Belgrader Fahrzeug sonst beschädigt werden könnte. Ob es sich tatsächlich um Touristen aus Übersee handelte oder nicht, wird aus dem Post auf dem reddit-Account mit dem bezeichnenden Namen „Serbian cringe“ nicht deutlich.

Die ungewöhnliche Aktion sorgte im Netz für verschiedenste Reaktionen. Viele vermuteten hinter den Fahrzeugführern offenbar serbische Staatsbürger, die sich so „tarnen“ wollten. Nur vereinzelt gab es jedoch Beleidigungen wie „Trottel“ oder ähnliches, schreibt kosmo.at.

In den meisten Fällen erntete der Versuch der Fahrzeugführer, sich auf diese Weise als Australier „auszuweisen“, jedoch eher Spott. Dieser bezog sich dem österreichischen Medium zufolge überwiegend auf die mangelnden Sprachkenntnisse der Schild-Designer.

Auto von Urlaubern in Kroatien – Foto von Schild erntet Spott

So ist ein User sinngemäß der Ansicht, dass das Schild genauso unverständlich gewesen sei, als wenn die Autoren die Übersetzung aus Google Translate in Kyrillisch aufgeschrieben hätten. Ein anderer geht in seiner Kritik schon auf deutlich mehr Details ein: „Fehler von Anfang an“, wettert er in seinem Kommentar. „Die Kroaten sagen ‚tut mir leid‘ (oprostite), nicht ‚Entschuldigung‘ (izvinite)“.

In Kroatien und Serbien ist es noch immer riskant, mit dem Auto ins andere Land zu fahren

Anderen wiederum war es wichtig zu betonen, dass es auch für Kroaten nach wie vor riskant ist, mit dem Pkw ins Nachbarland zu reisen – aber durchaus auch mit einem Augenzwinkern. So erzählt ein User aus Serbien die – offensichtlich scherzhaft gemeinte – Geschichte, dass er kroatische Verwandtschaft habe, die jeden Monat mit dem Auto aus Zagreb zu ihm in die serbische Stadt Novi Sad zu Besuch kommen. „Und jedes Mal zersteche ich ihnen Reifen“.

Humor ist ja oft die beste „Waffe“, um mit solch schweren Thema wie dem angespannten Verhältnis zwischen Kroatien und Serbien umzugehen. Zumindest in dieser Social-Media-Diskussion scheint er überwogen zu haben.

Kroatien ist ein beliebtes Reiseland für Touristen aus aller Welt – nicht nur aus Australien. Derzeit schimpfen viele jedoch über die hohen Preise in dem Land.