Spaziergänger entdecken Königspython am Wegesrand

Eine Spaziergängerin und ihre Tochter haben im Kemnader Forst in Niedersachsen eine zwei Meter lange Würgeschlange am Wegesrand entdeckt.

Holzminden - Der Königspython lag friedlich zusammengerollt in der Sonne, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein herbeigerufener Experte erklärte, dass die Schlange wegen der niedrigen Außentemperatur noch nicht sehr lange dort liegen könne. Auch den langen Weg von der nächsten Ortschaft bis zum Fundort dürfte sie nicht alleine geschafft haben. Vermutlich wurde das etwa 20 Jahre alte Weibchen an der Fundstelle ausgesetzt. Die Polizei sucht nun Hinweise auf den Besitzer der Schlange.

afp