Spotify-Jahresrückblick: Das sind die dunklen Geheimnisse der Hörer

Es ist toll, dass Spotify einem die Arbeit abnimmt. Früher hat man am Ende eines Jahres stets Musikkassetten mit seinen Lieblingsliedern aufgenommen und an seine Liebsten verteilt. Damit hat man anderen nicht nur eine Freude gemacht, sondern auch seinen guten Musikgeschmack unter Beweis gestellt. Mittlerweile stellt der Streamingdienst die Lieblingslieder ganz praktisch selbst zusammen. "Deine Top Tracks 2018" besteht aus den 100 meistgehörten Songs des Jahres. Passend dazu gibt es mit "Spotify Wrapped" einen grafisch animierten Jahresrückblick, den man über Facebook, Instagram und Co. in die Welt hinausposaunen soll. Das sollte man jedoch lieber nicht machen. Genauso gut könnte man seine Sexfilme twittern, die man am häufigsten auf Youporn aufgerufen hat.

Mein Lieblingskünstler 2018 sind nicht etwa die Indierock-Bands The National oder Mogwai, die oft in Dauerschleife laufen, sondern die Hörspielreihe "Die drei !!!". 24 Stunden lang habe ich die Jugendversion der drei ??? in den vergangenen zwölf Monaten gehört. Im US-Gefangenenlager im kubanischen Guantanamo wäre das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Drei der vier Plätze dahinter machen es auch nicht besser: Teufelskicker, Bibi Blocksberg und TKKG.

Das also kommt dabei heraus, wenn man den Kindern seinen Spotify-Account überlässt. Früher prägten Eltern den Musikgeschmack ihres Nachwuchses. Heute sorgen die Kleinen dafür, dass man seinen Spotify-Jahresrückblick lieber für sich behalten sollte. Es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Würden die Kinder Pur oder Böhse Onkelz hören, müsste man sie sofort enterben. Der Kollege sagt, er habe seinen Neffen auf einer langen Autofahrt die Band Metalkinder hören lassen, die Kinderlieder in Hardrockversionen covert. Nun rangiert das Projekt in seinen "Top Tracks 2018" ganz vorn.

Auch sonst hat Spotify Wrapped einige Überraschungen für einen parat, so dass man überlegt, ob man nicht vielleicht schizophren sei. Der erste neue Künstler, den ich 2018 für mich entdeckt haben soll, trägt den Namen Chris Worsey. Heute kann ich mich beim besten Willen nicht an ihn erinnern. Und in meinen Top 100 taucht tatsächlich auch "The Rythm Of The Night" von der Kasseler Dschungelcamp-Kandidatin Kattia Vides auf, über deren Sangeskünste man, nun ja, streiten kann. Ich hatte das Stück vielleicht zwei- oder dreimal gehört, um ein Porträt über den heimischen Instagram-Star zu schreiben. Das soll ausreichen, um einen Song zu einem Lieblingslied zu machen?

Insgesamt habe ich dieses Jahr 36.416 Minuten lang Musik gehört. Das sind mehr als 25 Tage am Stück. Damit man keinen Schreck bekommt angesichts der Zahl, heißt es im Jahresrückblick: "Du findest sicher, dass es gut genutzte Zeit war." Nach dieser ganzen Statistik ist man sich da nicht mehr so sicher. Sollte man vielleicht lieber Platten oder CDs kaufen? Dann würden die Musiker, deren Kunst man so schätzt, wieder mehr Geld verdienen. Und man würde die geheimen Vorlieben für sich behalten. Big Brother würde nicht mithören.

Am Ende bleibt man wahrscheinlich trotzdem bei Spotify, weil es so herrlich praktisch ist. Der Jahresrückblick des schwedischen Konzerns versichert einem zudem, dass man anders als die anderen sei. Man streame 52 Prozent häufiger unbekannte Künstler als der durchschnittliche Hörer, heißt es. Und: "Auf das Anderssein". Das ist übrigens auch die Botschaft von Bibi Blocksberg.

Hinweis: Es gibt auch ein Familienangebot von Spotify, bei dem man mehrere Konten für 14,99 Euro im Monat nutzen kann.

