Sprengsatz an Auto in Wiesbaden explodiert - 46-Jähriger verletzt

"Keine Bombe im klassischen Sinne"

+ © picture alliance / Stenzel/Wiesbaden112.de/dpa Ermittlungen am Tatort: Die Polizei untersuchen den Parkplatz an dem am Morgen eine Bombe an einem Auto explodiert ist. © picture alliance / Stenzel/Wiesbaden112.de/dpa

Wiesbaden. An einem Auto in Wiesbaden hat es am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Ein 46-jähriger Mann sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt.