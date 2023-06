Hurrikan-Saison über dem Atlantik startet – Auswirkungen bis nach Deutschland spürbar

Wetter in Europa

Hurrikane sind mächtige Wirbelstürme mit zerstörerischen Kräften. Das ist nicht nur ein Problem für die USA, sondern auch für Europa und Deutschland, warnen Wetterexperten.

Kassel – Hurrikan „Agatha“ wütete im Sommer 2022 in Mexiko. Das Ausmaß des Schadens an der Küste der USA war verheerend. Der Hurrikan forderte viele Todesopfer. Hurrikane schaffen es als sogenannte Ex-Hurrikane auch nach Europa. „20 Prozent der Hurrikane erreichen auch die Küsten Europas“, erklärte Meteorologe Jan Schenk bei weather.com. „Nicht immer als Hurrikan, aber auch die Ex-Hurrikane sind sehr gefährlich.“ Und Schenk ist sich sicher: „Nicht nur Amerika, sondern auch Europa hat eine Hurrikan-Saison.“

+ Hurrikane in Europa: Immer mehr Ex-Hurrikane schaffen es zu uns, warnen Experten (Symbolfoto). © Andrew Vaughan/dpa

Wetterexperte: „Nicht nur Amerika, sondern auch Europa hat eine Hurrikan-Saison“

Die Hurrikan-Saison 2023 über dem Atlantik ist gestartet. Auch in Deutschland und Europa müssen wir mit Hurrikans rechnen, sagte Wetterexperte Schenk in einem weather.com-Video. Ein Blick auf die Historie würde das zeigen:

„Von 2010 bis 2022 waren 99 Hurrikane auf dem Nordatlantik unterwegs gewesen, und 21 davon haben tatsächlich die Küsten Europas erreicht“, so der Meteorologe. Azoren, Portugal, Spanien, Irland, Großbritannien und Island – seien im Schwerpunkt gewesen. Vielleicht erinnern sich noch einige: Hurrikan „Lorenzo“ pflügte 2019 über die Azoren hinweg. 20-Meter-Wellen waren auf Fotos zu sehen, bevor er Kurs auf Irland nahm.

Durchschnittlich hätten zwei Hurrikans pro Jahr, die Küste Europas erreicht. Zwar seien es nur ein Prozent der jährlichen Tiefdruckgebiete. „Relativ selten, aber kräftig“, so fasst der Experte die Hurrikan-Wetterlage in Deutschland und Europa zusammen.

Nach Ansicht des Meteorologen gibt es noch einen anderen wichtigen Faktor: Der Nordatlantik erwärmt sich und damit die Zahl der Hurrikans insgesamt zunehmend. Ein Problem, mit dem sich die Welt der Wissenschaft beschäftigt.

Hurrikan-Saison startet: Müssen auch in Europa mit mehr solchen Stürmen rechnen

Wirbelstürme sind zwar in Europa weniger bekannt, aber können verheerende Schäden anrichten, tödlich und zerstörerisch sein. Deswegen wollten Forscher der University of Reading und dem National Centre for Atmospheric Science wissen, warum einige Hurrikans als Ex-Hurrikans nach Europa gelangen und andere nicht.

180 Hurrikane im Zeitraum von 40 Jahren haben die Wissenschaftler untersucht. Das Ergebnis der 2022 veröffentlichten Studie: Stärkere Hurrikane erreichen Europa viel eher. Außerdem hilft der Jetstream einem Sturmsystem, den Atlantik zu überwinden und dabei seine Energie zu behalten.

Hurrikane in Europa: Selten, aber tödlich und zerstörerisch

„Unsere Forschungen zeigen, dass stärkere Hurrikane und Hurrikane, die durch den Jetstream über dem Atlantik wieder angeregt werden, viel wahrscheinlicher Europa treffen. Offenbar behalten sie eine gewisse Erinnerung an ihre Stärke in den Tropen“, sagte Studienleiter Elliott Sainsbury laut einer Pressemitteilung.

Wirbelstürme seien in Europa häufig, aber nur etwa zwei Ex-Hurrikane erreichen den Kontinent pro Jahr, so die Wissenschaftler. In der Regel zwischen August und November. Sie könnten jedoch extrem starke Winde und heftige Regenfälle mit sich bringen.

„Da stärkere Hurrikane im Zuge des Klimawandels häufiger werden könnten, könnten wir in Zukunft auch mehr Ex-Hurrikane in Europa sehen“, so Sainsbury. Die Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass noch andere Faktoren zu berücksichtigen, und weitere Forschungen nötig wären. (ml)

Rubriklistenbild: © Andrew Vaughan/dpa