Sri Lanka: Deutsche Touristin stürzt bei Selfie in den Tod

Tragischer Unfall

+ © AFP / ARIF ALI In Sri Lanka ist eine deutsche Touristin beim Selfie-Machen in den Tod gestürzt (Archivbild). © AFP / ARIF ALI

Tragischer Vorfall in Sri Lanka: Eine deutsche Touristin will ein Selfie auf einem Felsen im Horton Plains Nationalpark machen - plötzlich stürzt sie in den Tod.