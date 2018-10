12-Jährige verhaftet: Polizei in St. Petersburg ermittelt wegen Kannibalismus

Ein ungeheurer Verdacht beschäftigt die Polizei in St. Petersburg. Nach einem Mord vermutet sie, dass die Täter das Opfer essen wollten. Ermittelt wird auch gegen ein 12-jähriges Mädchen.

St. Petersburg - Ein zwölf Jahre altes Mädchen und ein 22-jähriger Bekannter sollen in der Nähe von St. Petersburg einen jungen Mann im Streit getötet haben. Die russische Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Kannibalismus, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten - die beiden Festgenommenen wollten ihr Opfer demnach angeblich essen. Der mutmaßliche Täter soll sein Opfer mit einem Messer erstochen und Teile des Körpers abgetrennt haben. Das Mädchen soll laut Behörde dabei gewesen sein. Zuvor seien sie mit dem 21 Jahre alten Opfer in dessen Wohnung in Streit geraten, berichteten die Ermittler.

dpa