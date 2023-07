„Aua, bitte hör auf!“ – Österreicherin erhebt schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann

Die Debatte um Rammstein-Frontmann Till Lindemann dauert an. Eine Frau macht dem Musiker Vorwürfe. Juristische Folgen hat dies jedoch zunächst nicht.

München – Gegen den Rammstein-Frontmann Till Lindemann gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche schwere Anschuldigungen. Mehrere junge Frauen erzählten von ihren Erlebnissen in der Row Zero auf Konzerten der Band und auf Privatpartys von Lindemann. Der Musiker und seine Band gerieten daraufhin stark in die Kritik, eine Petition sollte sogar Auftritte von Rammstein verhindern. Jetzt erhebt auch eine Frau aus Österreich schwere Anschuldigungen – zu denen sich die Staatsanwaltschaft Wien inzwischen geäußert hat.

Nach zahlreichen Vorwürfen gegen Till Lindemann – Österreicherin erhebt schwere Anschuldigungen

Dutzende Frauen haben sich vor allem in den sozialen Netzwerken zu ihren Erfahrungen mit dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann geäußert. Die Rede war von privaten Partys, auf denen sich der 60-jährige Musiker junge Frauen für sexuelle Handlungen ausgesucht haben soll. Bei einer Weigerung soll es teils auch zu Gewalt gekommen sein.

Lindemann selbst streitet die Vorwürfe ab. Der Musiker warf der Presse unzulässige Verdachtsberichterstattung vor, was von einer Medien-Anwältin in Lindemanns Fall jedoch belächelt wird. Auch die Band bat in einem Statement darum, den Sänger nicht vorschnell zu verurteilen. Jetzt gibt es allerdings erneut Vorwürfe – es geht darum, was eine Österreicherin erlebt haben will.

Die Frau erzählte dem österreichischen Sender ORF, sie sei auf der seit 2019 fortlaufenden Stadion-Tour von Rammstein gewesen. Im Vorfeld sei sie in einer Rammstein-Gruppe in den sozialen Medien angeschrieben worden. Man hätte ihr in Aussicht gestellt, Till Lindemann zu treffen – ein Angebot, dass die Frau nach eigenen Angaben gerne annahm. Für das Treffen hätte sie die Anweisung bekommen, sich aufreizend zu kleiden. Die inzwischen entlassene Casting-Direktorin Alena Makeeva soll demnach Fotos von den ausgewählten Mädchen gemacht haben. Lindemann habe sich dann ausgesucht, welche Frauen auf seine Privatparty dürfen, gab die Frau an.

Auf den Partys soll es den Angaben der Frau nach auch Rauschmittel gegeben haben, trotzdem sagt sie: „Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt vom Abend. Ich war immer komplett, hundertprozentig da.“ So weit deckt sich ihre Erzählung mit den Aussagen zahlreicher anderer Frauen, doch dann fängt ihre Geschichte an, sich von den anderen zu unterscheiden.

Österreicherin schildert angeblichen Vorfall mit Rammstein-Sänger Till Lindemann

Anders als die anderen Frauen sei sie von Lindemann persönlich angerufen worden, als es darum ging, mit auf sein Hotelzimmer zu gehen. Er hätte ihr gesagt, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben wolle. Wie er an ihre Handynummer gekommen sein soll, wisse sie nicht. Sie selbst hätte nicht auf das Zimmer gehen wollten, doch habe sich von den anderen Frauen überreden lassen.

„Ich habe mich sehr unangenehm gefühlt. Auf einmal stand er vor mir und meinte: ‚Komm, ich will Sex mit dir haben‘“. Darauf will die Frau nach eigenen Angaben mit den Worten „Nein, will ich nicht. Bitte nicht“, geantwortet haben. Der Österreicherin nach habe Lindemann das jedoch nicht berücksichtigt und sie nach ihrer Ablehnung mehrfach auf dem Bett auf das Gesäß geschlagen. „Aua, bitte hör auf!“, sagte die Frau angeblich zu Lindemann, der habe dies jedoch ignoriert und weitergemacht.

Einer anderen Frau sei es gelungen, trotz Verbot ihr Handy mitzunehmen, diese habe die Verletzungen dokumentiert. Nach den Anschuldigungen gegen Lindemann hatte sich auch ein anderes Mitglied der Band Rammstein zu Wort gemeldet.

Laut Forensikern, die vom ORF beauftragt wurden, die Echtheit der Aufnahmen zu prüfen, handelt es sich bei den Fotos um „sehr wahrscheinlich unveränderte Originalaufnahmen“. Weder eine Manipulation von Aufnahmedatum noch Uhrzeit der betreffenden Dateien seien feststellen.

Vorwürfe von Österreicherin gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann – keine Ermittlungen eingeleitet

Trotz der Vorwürfe der Frau gibt es jedoch keine Ermittlungen. Der einfache Grund: Es gibt zu wenige Informationen. Die Angaben wurden anonym gemacht, deshalb kennen die Behörden die Identität der Frau nicht. Auch andere wichtige Angaben, wie der genaue Ort und die Zeit des mutmaßlichen Vorfalls, sind nicht bekannt – nur, dass es sich auf der seit 2019 laufenden Stadiontour der Band zugetragen haben soll.

Auch eine Anzeige sei nicht eingegangen. Und da kein konkreter Ort benannt wurde, weiß die Staatsanwaltschaft Wien nicht einmal, ob sie überhaupt für den Fall zuständig ist. Ein weiteres Vorgehen sei deshalb nicht gerechtfertigt. Gegenüber der Zeitung Der Standard teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass sie „vorerst kein Ermittlungsverfahren einleiten“ wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.