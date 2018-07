Teenager brechen in Schule ein – aber nicht um zu lernen 

Obwohl die Schüler erst seit zwei Tagen Sommerferien haben, sind zwei Jugendliche am Dienstag wieder in die Schule gegangen. Allerdings nicht um zu lernen.

Stadtlohn – Trotz der Sommerferien zog es zwei Jugendliche (13 und 14) am Dienstag (17. Juli) zurück in die Schule. Die beiden stiegen durch ein offenes Fenster in den Computerraum der Herta-Lebenstein-Realschule ein. Doch es war nicht der Wunsch nach Unterricht, der die beiden motivierte.

Ihr illegales Einsteigen blieb jedoch nicht unbemerkt: Mitarbeiter der Stadt Stadtlohn (Kreis Borken) hatten die beiden entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Als die Beamten zum Tatort ankamen, sahen sie, was die Schüler dort trieben. Die ganze Geschichte lesen Sie auf msl24.de.*

