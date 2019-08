Nathalie vermisst (23): Polizei gibt zwei beunruhigende Funde bekannt

Nathalie Minuth gilt bereits seit einigen Tagen als vermisst, nun veröffentlicht die Polizei beunruhige Ermittlungsansätze. Wo ist die 23-Jährige?

Stadum - Große Sorge um Nathalie Minuth aus Stadum! Wie die Polizei nun mitteilt, fehlt von der hübschen jungen Frau bereits seit einer Woche jede Spur. Die 23-Jährige gilt seit Samstag, den 17. August als vermisst. Am Sonntag wurde das Verschwinden von Nathalie dann bei der Polizei gemeldet.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass die 23-Jährige vermutlich im Bereich Schafflund zuletzt gesehen worden sein könnte. Demnach liegen Hinweise vor, die vermuten lassen, dass die Vermisste gegen Mittag in den Bus in Stadum eingestiegen war und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. Doch auf der Suche nach der jungen Frau machen Ermittler dann einen beunruhigenden Fund: in Schafflund konnten die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der 23-Jährigen entdeckt werden.

Nathalie Minuth gilt als vermisst: Wo ist die 23-Jährige aus Stadum?

Knapp eine Woche nach dem Verschwinden der jungen Frau suchen Ermittler nun öffentlich mit einem Foto und einer Beschreibung nach Nathalie. Die 23-Jährige wir demnach als etwa 158 cm groß und mit einer sehr schlanken Figur beschrieben. Nathalie Minuth hat grünblaue Augen, schwarze lange Haare und trägt ihren Namen an ihrem linken Handgelenk tätowiert. In der Zunge trägt die 23-Jährige ein Piercing.

Am Tag ihres Verschwindens trug die Vermisste vermutlich einen schwarzen Hoodie mit der weißen Aufschrift „Petite“, eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und schwarze Turnschuhe der Marke „Nike“.

Wer hat Frau Minuth am Samstag oder an den darauffolgenden Tagen gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0461-484 0 oder dem Polizeiruf 110 entgegen.

