Wochenlange Trockenheit: Erst Hitzewelle, dann Starkregen

Teilen

In NRW legt der Sommer bald eine Pause ein – es kommt zu Regen, Starkregen und Gewittern. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Gelbe, verdorrte Wiesen sind derzeit überall in NRW zu sehen – doch schon ab Mittwoch, 17. August, wird es wieder regnen. Für die Erde ist das jedoch nicht unbedingt gut.

Köln – Nach wochenlanger Trockenheit in NRW folgen ab Mitte der dritten Augustwoche laut dem Deutschen Wetterdienst Regen, Starkregen und Gewitter. Schon in der Nacht zu Mittwoch, 17. August, treten westlich des Rheins lokale Schauer auf – am Donnerstag ist mit anhaltenden Regen zu rechnen.

24RHEIN erklärt, welche Folgen der Starkregen für den Boden haben kann.

Zumindest der Rheinpegel könnte durch die Niederschläge aber wieder ansteigen. In Köln näherte er sich bereits dem Rekordtief. Folgen hatte dies auch für die Binnenschiffe. (nb)