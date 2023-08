„Rollte plötzlich auf uns zu“: Verzweifelte Österreicher schildern dramatische Unwetter-Momente

Von: Michelle Mantey

Das Unwetter hat Teile Österreichs schwer getroffen. Wie schlimm das Ausmaß der Katastrophe ist, berichten jetzt Betroffene.

München – Die schweren Unwetter der vergangenen Tage zerstörten zum Teil ganze Ortschaften in Österreich, Slowenien und Kroatien. Vielen Menschen haben ihre Häuser und Wohnungen verloren. Auch Ski-Legende Tina Maze ist schockiert über das Ausmaß des Unwetters. Sie kommt aus dem slowenischen Ort Crna na Koroskem in der Nähe der österreichischen Grenze. „Meine Heimat ist ruiniert“, sagt sie auf Instagram. Nun berichten Betroffene aus Österreich über die Flut in der Kronen Zeitung.

In Österreich kämpfen die Menschen weiterhin gegen die Wasser- und Erdmassen. Nach dem Starkregen entstanden durch den aufgeweichten Boden immer mehr Erdrutsche. So berichtet der Anwohner Walter Olschan der Kronen Zeitung: „Der Keller ist bis zur Decke voll mit Schlamm.“ Während des Erdrutsches befanden sich Olschans Eltern auf dem Hof. „Plötzlich ist sie auf uns zugerollt“, berichtete er, „wir haben uns vor dem Haus in Sicherheit gebracht.“

In Teilen Österreichs wurden durch Starkregen und Schlammmassen Häuser und Eigentum zerstört. (Symbolbild) © Bernd März/IMAGO

Nach dem Unwetter kämpfen Menschen weiterhin gegen Wasser- und Schlammmassen

Vor ein paar Tagen konnte sich die Familie letzter Sekunde vor den Schlammmassen retten. Doch bis heute kämpfen sie weiterhin gegen diese an und versuchen ihr Haus von Schlamm zu befreien. Dieser reicht immer noch bis zum Erdgeschossfenster. Bei anderen Familien laufen noch immer die Wasserpumpen. Maria Tarkusch berichtet über das Wasser im Erdgeschoss ihres Hauses: „Das stand hier fast einen Meter hoch - Schränke und Kästen können wir jetzt alle wegwerfen.“

Viele Möbel und Gegenstände in den Wohnungen sind durch die Flut zerstört. Andere können aufgrund der noch laufenden Pumpen das Ausmaß der Katastrophe nur erahnen. „Ich bete, dass nicht alles kaputt ist ...“, sagt Regina G. aus Eberndorf hoffnungsvoll.

Auch anhand der Seen ist der plötzliche Wetterumschwung erkennbar. Durch aufgeheizten Seen und die kalte Luft entstand in den letzten Tagen schwarzer Rauch. In den kommenden Tagen werden in Österreich laut wetter.at wieder Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet.

Menschen in Slowenien benötigen weiterhin Unterstützung nach dem schweren Unwetter

Der Wetterdienst wetter.com rechnet auch in dem stark betroffenen Slowenien in den nächsten Tagen mit Windböen von bis zu 32 km/h. Dennoch scheint in weiten Teilen wieder die Sonne und die Temperaturen klettern in einigen Tagen wieder auf bis zu 30 Grad. Doch an eine Rückkehr zur Normalität ist auch hier nicht zu denken.

THW-Gruppenführer Florian Wigger berichtet von einem Ort der Verwüstung. Er ist mit seinem Team seit Montag, den 07. August, vor Ort, um den Menschen in Slowenien zu helfen. Dabei erinnert er sich auch an die Katastrophe im deutschen Ahrtal: „Im Ahrtal war es ein Fluss, der sehr viel Schaden verursacht hat. Hier sind es viele Flüsse auf eine größere Fläche verteilt.“ Weiterhin werden dort alle Kräfte benötigt, um Slowenien beim Wiederaufbau zu helfen. (mima)