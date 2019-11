Kripo sucht Täter: Mann greift Schülerin (14) von hinten und zieht sie mit sich

Täter lauert in Grünanlagen

+ © picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte Schockszene in Starnberg: Eine 14-Jährige wurde sexuell belästigt. Der Täter ist auf der Flucht. © picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte

Schock-Szene in Starnberg: Am Freitagnachmittag war eine Schülerin am Schlossberg unterwegs. Plötzlich fühlte sie eine Hand an ihrem Gesäß.