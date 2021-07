Statistik 2020: Mehr als 30.000 Menschen starben an Covid-19

Coronavirus Pandemie

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Todesursache Covid-19: Seit Beginn der Pandemie starben in Deutschland mehr als 91.000 Menschen mit oder an Corona. © Rolf Vennenbernd/dpa

Todesursache Covid-19: War die Corona-Infektion die Todesursache? Die vorläufige Todesursachenstatistik zeigt die Fälle auf.

Wiesbaden - Bei 36.291 Todesbescheinigungen war im vergangenen Jahr Covid-19* als Erkrankung vermerkt. Das geht aus den vorläufigen Ergebnissen der Todesursachenstatistik hervor. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, war Covid-19 bei 30.136 Menschen und damit in 83 Prozent der Fälle auch die Todesursache. In 6155 Fällen (17 Prozent) starben die Personen mit einer Coronavirus-Infektion als Begleiterkrankung, jedoch an einer anderen Grunderkrankung.

Die vorläufigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik werden ab dem Berichtszeitraum Januar 2020 erstmals monatlich veröffentlicht und umfassen laut Statistischem Bundesamt bis zur vorliegenden Auswertung knapp 92 Prozent aller Sterbefälle. Die Zahl der Suizide lag den Angaben zufolge im Jahr 2020 nach der vorläufigen Auswertung bei 8565 und damit bislang leicht unter dem Wert von 2019 mit 9041.