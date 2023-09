Erneut manipulierte Steckdose in Zug entdeckt: Serientäter am Werk? Fälle häufen sich

Von: Bettina Menzel

Teilen

Eine Steckdose in einem Waggon eines Zuges der Deutschen Bahn (Symbolbild). © IMAGO / Ralph Peters

Die Fälle manipulierter Steckdosen in deutschen Zügen häufen sich. Der oder die Täter sind noch nicht gefasst, die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hannover – Erneut hat sich ein Fahrgast in einem Zug in Deutschland an einer offensichtlich manipulierten Steckdose verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und rät, Steckdosen in Zügen vor der Benutzung genau in Augenschein zu nehmen. Denn es handelt sich nicht um einen Einzelfall: In den vergangenen Wochen waren auf zahlreichen Zugstrecken manipulierte Steckdosen entdeckt worden.

Manipulierte Steckdose in Zug nach Dresden: 63-jährige Reisende erleidet Stromschlag

Am Freitagabend war ein Flixtrain von Aachen in Richtung Dresden unterwegs, als eine 63-Jährige zwischen Herford und Hannover ein Ladekabel in die Steckdose unterhalb ihres Sitzplatzes einstecken wollte. Gegen 19.30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Hannover informiert, dass die Frau aus Essen einen Stromschlag erlitten hatte. Das geht aus einem Polizeibericht vom Montag hervor.

Die Steckdosen in Zügen führen die reguläre Netzspannung von 230 Volt mit einer Frequenz von 50 Hertz. Durch einen Stromschlag mit dieser Stärke kann es zu Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern bis zu einem Herz-Kreislaufstillstand kommen. Die betroffene 63-Jährige blieb jedoch unverletzt.

Kein Einzelfall: Bundespolizei meldete erstmals Mitte August manipulierte Steckdosen

In den vergangenen Wochen war es bereits auf mehreren Zugstrecken in Deutschland zu Stromschlägen gekommen. Zuerst meldete die Bundespolizei Mitte August einen entsprechenden Vorfall in einem Regionalzug von Stuttgart nach Karlsruhe. Bei einer anschließenden Untersuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere manipulierte Steckdosen in dem Zug.

Dies war womöglich nicht der erste Fall: „Es haben sich Personen bei uns gemeldet, denen etwas Ähnliches passiert ist“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei im Anschluss in Stuttgart. Vor wenigen Tagen hatten sich in Zügen bei Bremen und Hamburg sowie auf mehreren Strecken in Bayern - etwa in der Regionalbahn 87 zwischen Augsburg und München - erneut entsprechende Vorfälle ereignet.

So lassen sich manipulierte Steckdosen in Zügen erkennen

Angaben der Bundespolizei zufolge waren bei der manipulierten Steckdose im Zug von Aachen nach Dresden zwei Metallstifte klar erkennbar, die aus der Öffnung herausragten. Vor wenigen Wochen konnten bei einem anderen Fall auf der Strecke von Stuttgart nach Karlsruhe dünne Metalldrähte in der Steckdose sichergestellt werden. Laut Polizeiangaben sollten Fahrgäste daher stets darauf achten, ob Fremdkörper in Steckdosen erkennbar sind und bei Verdacht umgehend das Zugpersonal informieren.

Häufig sind die Steckdosen unter den Sitzen angebracht, was ein Inspizieren umständlich macht. Die Leuchte am Handy kann eine Untersuchung erleichtern, rät Wolfgang Hauner, Pressesprecher der Polizeiinspektion München, im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen. Wer einen Widerstand beim Einstecken spürt, sollte „es auf keinen Fall mit Gewalt weiter versuchen, sondern die Steckdose sofort überprüfen“, rät Hauner. Oftmals sei es dann aber schon zu spät, weshalb eine Überprüfung im Vorfeld so wichtig ist.

Polizei geht von absichtlichen Manipulationen aus

Nach ersten Ermittlungen könnten die Täter mit der Absicht gehandelt haben, unbekannte Personen erheblich zu verletzen, hieß es vonseiten der Polizei. Der Sprecherin eines betroffenen Zugbetreibers zufolge müsse es sich bei defekten Steckdosen indes nicht zwangsläufig um eine absichtliche Manipulation gehandelt haben. „Teilweise brechen auch billige Ladegeräte in den Steckdosen ab und es bleiben Reststücke zurück“, hieß es.

Auch öffentliche Ladestationen können für Nutzer gefährlich sein, allerdings aus anderen Gründen: Hacker können über manipulierte USB-Stecker und -Netzteile auf Daten in den angesteckten Smartphones zugreifen oder schädliche Software installieren.