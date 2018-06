Polizei findet Säcke mit Leichenteilen

Im hessischen Steinau hat die Polizei mehrere Säcke mit Leichenteilen gefunden. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Steinau - In einer Wohnung im hessischen Steinau haben Polizisten am Montag mehrere Säcke mit Leichenteilen gefunden. Sie seien nach einem Hinweis dort entdeckt worden, teilten die Beamten in Offenbach mit. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen lagen die Säcke mit den menschlichen Überresten dort bereits längere Zeit. Der Hinweis ging bei einer örtlichen Polizeistation in der Region nordöstlich von Frankfurt am Main ein. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.

afp

Rubriklistenbild: © dpa / Sina Schuldt