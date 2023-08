Wolfsmensch im Harz erneut gesichtet: Wanderer berichten über Begegnung

Von: Romina Kunze

Gehört hat man von ihm schon viel, auch gesehen haben wollen ihn bereits einige Menschen. Nun fing eine Wanderin den Wolfsmenschen aus dem Harz mit der Kamera ein.

Blankenburg – Ob Yeti, Bigfoot oder Aliens – immer wieder berichten Menschen von vermeintlichen Begegnungen mit fantastischen Kreaturen. Vor allem in den USA wollen etliche schon mit Außerirdischen in Berührung gekommen sein. Eine Australierin fiel derweil eigenen Angaben zufolge einem Bigfoot-Angriff zum Opfer.

Auch Deutschland ist womöglich ein solches Fabelwesen beheimatet. Misst man zumindest dem Hörensagen einiger Menschen Glauben bei. Denn im Harz erzählt man sich schon seit langen von einem Wolfsmenschen. Nichts als ein unterhaltsames Märchen? Eine Augenzeugin will nun ein Beweisfoto von dem mysteriösen Mann, der aber zumindest kein Fabelwesen zu sein scheint, geschossen haben.

Eine Begegnung wie aus einem Film: Harz-Wanderer schießt Schnappschuss von Wolfsmenschen

Um Wanderstempel der beliebten Natur-Route im Harz zu sammeln, zog es Gina Weiss und ihren Begleiter aus dem umliegenden Halberstadt in die Wälder. An den weltbekannten Sandsteinhöhlen von Heers angekommen, sichteten sie den am ganzen Körper stark behaarten Mann, wie sie gegenüber der Bild erzählten.

„Er stand oben auf einer der Höhlen, hielt einen langen Holzstock wie eine Lanze im Arm“, gibt die 31-Jährige den Moment wieder. Ihren Worten legt sie einen Schnappschuss des berüchtigten Wolfsmenschen bei: Wenig bis gar nicht bekleidet hockte der Mann auf der Anhöhe, in einer Hand den Holzspeer, mit der anderen schien er etwas in den Stein zu ritzen.

„Wirkte wie ein Steinzeitmensch“: Augenzeugin berichtet von Begegnung mit Wolfsmensch

Einseitig war die Begegnung der beiden Wanderer mit der ominösen Gestalt nicht. Auch der „Wolfsmensch“ habe demnach seine Beobachter bemerkt. „Er ließ uns nicht aus den Augen“, so Weiss zu dem Boulevardblatt über das fast zehnminütige Intermezzo. Worte wurden dabei nicht gewechselt, das Treffen beschränkte sich auf ein Blickkontakt aus der Ferne. Etwa 15 Meter lagen zwischen ihnen.

Dennoch genug, um sich einen tieferen Eindruck von dem Mann zu verschaffen: „Er wirkte schmutzig und benahm sich wie ein Steinzeitmensch aus dem Geschichtsbuch“, beschreibt die Augenzeugin den Wolfsmenschen, den sie auf Mitte 40 schätzt. Ist damit die Existenz der mysteriösen Harzer Legende hinreichend belegt?

Mann beschäftigt Behörden und Anwohner: Mystischer Wolfsmensch oder doch nur Einsiedler?

Wölfe beschäftigen die Menschen in der Region schon seit langen. Seit fünf Jahren gehen nun auch immer wieder Meldungen von einer Person mit Wolfspelz oder Wolfskostüm, die in der bewaldeten Gegend leben soll, ein. Das bestätigte unlängst der Wehrleiter der nahegelegenen Stadt Blankenburg, Alexander Beck. Auch die Polizei beschäftigte sich bereits mit dem Thema und ging den Berichten über den Wolfsmenschen nach.

Im März wählten Wanderer nach einer solchen Sichtung den Notruf, man habe einen „Wolfsmenschen“ sowie eine „Stichflamme“ gesehen. Die Ermittler gehen von einem Einsiedler aus, den es in die Wälder von Blankenburg gezogen hat. Seine Personalien konnten bislang nicht geklärt werden. Doch womöglich helfen die neuesten Sichtungen künftig dabei, das Rätsel um den „Wolfsmenschen“ restlos aufzuklären. (rku)