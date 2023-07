Strafen für Raser in Österreich verschärft: Auch Urlauber aus Deutschland könnten Auto verlieren

Von: Sandra Sporer, Kilian Bäuml

Ab März 2024 kann die Polizei in Österreich die Autos von Rasern beschlagnahmen und sogar versteigern lassen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Raser riskieren in Zukunft in Österreich nicht nur ihren Führerschein, jetzt darf sogar das Auto eingezogen werden – und die Regel gilt auch für Deutsche.

Wien – Vielerorts gibt es Probleme mit Schnellfahrern, da ist Österreich keine Ausnahme. Doch dort macht man den Rasern eine deutliche Ansage, denn schon bald dürfen die Fahrzeuge von Rasern beschlagnahmt werden. Damit jedoch nicht genug – in Härtefällen können die Autos sogar versteigert werden, berichtet das Portal nachrichten.at.

Land Österreich Maßnahme Beschlagnahme des Autos Ziel Rasen vermeiden Einführung März 2024

Neue Regel gegen Auto-Raser in Österreich: Fahrzeuge können sogar versteigert werden

Die neue Regel gilt ab März 2024. Wer sich nur leicht über dem Geschwindigkeitslimit bewegt, muss nichts befürchten. Die Maßnahme zielt auf Verkehrsteilnehmer ab, die sich deutlich über dem Limit bewegen. Nur Personen, die deutlich zu schnell fahren, könnten vom Einzug des Autos und einem Verkauf betroffen sein.

Die Überschreitung des Tempolimits muss für das Greifen der harten Maßnahmen mindestens 60 km/h innerorts und sogar 70 km/h außerorts betragen. Erst dann kann das Fahrzeug beschlagnahmt werden, übrigens auch dann, wenn Fahrer nicht im eigenen Auto unterwegs sind. In solchen Fällen wird ein sogenanntes Lenkverbot ausgesprochen. Das Auto darf dann in Zukunft nicht mehr von dem Fahrer verwendet werden, der die Geschwindigkeit überschritten hat. Der Autobesitzer muss sicherstellen, dass diese Maßnahme umgesetzt wird. In Deutschland greift hingegen in diesem Jahr eine wichtige Führerschein-Änderung.

Doch die Polizei darf Autos nicht nur beschlagnahmen, sondern auch versteigern. Die Maßnahme greift, wenn die Geschwindigkeit nochmals um zehn km/h überschritten wird. Innerorts müssen Autofahrer dementsprechend 70, außerorts sogar 80 km/h zu schnell unterwegs sein. Auch wenn Fahrer wiederholt beim Rasen im Auto unterwegs sind, kann das Fahrzeug versteigert werden.

Neues Raser-Gesetz in Österreich gilt auch für Autofahrer aus Deutschland

Wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, wird es für alle Autofahrer in Österreich gelten – auch für Fahrer aus Deutschland. Allen Fahrern kann dementsprechend in Österreich von der dortigen Polizei das Auto abgenommen werden, heißt es laut einer Einschätzung des ADAC. Darum sollten diese besonders auf Geschwindigkeitsbegrenzungen im Urlaub oder auf der Durchreise achten, um sich den Ärger zu sparen.

Auch eine Änderung des Führerscheingesetzes soll im Zuge des neuen Raser-Gesetzes eingeführt werden. Der Führerschein soll dann bereits beschlagnahmt werden können, wenn Fahrer innerorts 40 km/h und 50 km/h außerorts zu schnell unterwegs sind. Bisher konnte die Polizei individuell entscheiden, ob sie den Führerschein abnimmt. Österreich ist nicht das einzige Land in Europa, dass die Strafen für Schnellfahrer erhöht hat, auch in Italien wurden Verkehrsregeln verschärft.