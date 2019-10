Polizei sucht mutmaßlichen Kinderschänder mit Fahndungsfoto: Er soll sich an 12-Jähriger vergangen haben

Die Kripo ermittelt gegen zwei Männer, die beschuldigt werden, eine 12-Jährige in Stralsund missbraucht zu haben. Ein 32-Jähriger wird dringend gesucht.

Anklam/Stralsund - Die beiden Männer - beide syrische Staatsangehörige - sollen sich am Dienstagabend an einer 12-Jährigen vergangen haben. Die Tat hat sich angeblich in der Wohnung eines der Tatverdächtigen ereignet.

Zum Schutz des Mädchens nennt die Polizei keine weiteren Details. Dass es sich um eine 12-Jährige handeln soll, will die Bild erfahren haben.

Stralsund: 12-Jährige missbraucht? Polizei sucht Verdächtigen mit Fahndungsfoto

Gegen den jüngeren Tatverdächtigen hat das Amtsgericht Stralsund einen Haftbefehl erlassen. Er sitzt derzeit in der zuständigen Justizvollzugsanstalt. Gefahndet wird per Haftbefehl noch nach Hussein al Shartan (32).

„Inwieweit sich die Tatverdächtigen an dem Opfer vergriffen haben und ob es zu einer Vergewaltigung gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt“, zitiert die „Bild“ Polizeisprecherin Claudia Tupeit. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

