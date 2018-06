Straßenmusikerin stimmt alleine Lied an - Plötzlich versammelt sich ganzes Orchester

Mit einem Kontrabass stellte sie sich in die Fußgängerzone und begann, Beethoven zu spielen – doch sie blieb nicht lange alleine. Das Video sehen Sie hier.

Münster - Musik in der Innenstadt ist nichts Außergewöhnliches. Vielleicht wunderte sich in Münster deswegen auch niemand über die Frau mit dem riesigen Instrument. Mit ihrem Kontrabass stand sie alleine in einer Einkaufsstraße und begann ein Lied zu spielen. Doch dann gesellte sich ein Mann mit einem Cello zu ihr – und ein Violinist. Und plötzlich stand dort ein ganzes Orchester. Das Video zum Flashmob gibt es bei msl24.de*.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Screenshot YouTube