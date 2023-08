Streit über den Wolken eskaliert – Pilot dreht um und wirft Mutter raus

Von: Kilian Bäuml

Turbulenzen gibt meistens in Form von Luftlöchern. In einem Fall bringt jedoch eine Mutter ein Flugzeug zum Umdrehen – und wird schließlich rausgeworfen.

Olbia – Als Familie zu verreisen, kann anstrengend sein, besonders im Flugzeug. Auf Plätzen stillzusitzen und bis zur Ankunft zu warten, ist für Kinder oft langweilig. Egal ob Flugzeug-, U-Boot- oder Taxi-Eltern, es ist ihre Aufgabe sicherzustellen, dass die Kinder sich im Flugzeug angemessen verhalten und nicht gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen. Eine Frau sah das auf dem Rückflug von Sardinien nach Rom offenbar anders und stritt sich mit dem Personal im Flugzeug so heftig, dass der Pilot kurzerhand umdrehte.

Streit im Flugzeug eskaliert: Mutter soll Handy nach Stewardess geworfen haben

Vor dem Zwischenfall soll die Mutter mit ihren beiden Kindern Urlaub auf der italienischen Insel Sardinien gemacht haben. Der Abflug war für 17 Uhr geplant, verspätete sich jedoch um zwei Stunden, berichtet das Portal unionesarda.it. Bereits beim Boarding soll die Familie aufgefallen sein, da sich der Nachwuchs offenbar nicht anschnallen wollte. Als eine Stewardess die Mutter darauf ansprach und ihr erklärte, dass sich die Kinder an die Vorschriften der Airline halten müssen, eskalierte die Situation.

Eine Mutter stritt sich im Flugzeug so sehr mit einer Stewardess, dass der Pilot umdrehte und die Frau rauswarf. (Symbolbild) © Montage: dpa/Imago/Zoonar

Der Streit soll derartig ausgeartet sein, dass die Frau ihr Handy nach der Stewardess geworfen haben soll. Als der Pilot vom Zwischenfall erfuhr, machte er kurzen Prozess und drehte nach weniger als der halben Strecke um. Statt weiter nach Rom zu fliegen, kehrte das Flugzeug zum Flughafen Olbia zurück. Dort wurde die Mutter bereits von Grenzpolizisten erwartet. Die Frau selbst beteuert laut dem Bericht, sie hätte ihr Handy nicht geworfen, es sei ihr aus der Hand gefallen. In einem anderen Fall stimmten die Passagiere sogar mit Handzeichen ab, um eine Frau aus dem Flugzeug werfen zu lassen.

Flugzeug dreht um und wirft Mutter raus – auf Facebook wird der Pilot gefeiert

Der Sender RTL hat die Story aufgegriffen und auf der Social-Media-Plattform Facebook veröffentlicht. Über 4000 Nutzer haben den Beitrag kommentiert und offenbar sind sich die meisten Leser einig – in vielen Kommentaren heißt es schlicht „richtig so“. Mitgefühl gibt es eher für die anderen Fluggäste, die durch den Vorfall ebenfalls später in Rom ankamen. In einem Kommentar heißt es beispielsweise: „Unglaublich und alle anderen Fluggäste müssen darunter leiden!“

Einige Nutzer gehen sogar noch weiter, so heißt es in zwei Kommentaren, dass die Frau zahlen solle. „Ich hoffe doch sehr, dass die Mutter für die entstandenen Kosten aufkommen muss.“ Und: „Dass die Kinder einfach nicht mehr hören können. Die Mutter soll dafür jetzt auch die Kosten bezahlen.“

Keine Sonderbehandlung für Familien im Flugzeug – eine Person stellt sich auf die Seite der Mutter

Eine Person sieht die Situation jedoch auch anders und hat Verständnis für die Mutter. Im Kommentar schreibt sie: „Wow ein ganzes Flugzeug voller Erwachsener fliegt lieber zurück, anstatt zwei kleine Kinder abzulenken und zu beruhigen! Wow!“ In der Kommentarspalte bleibt die Person mit ihrer Meinung jedoch deutlich in der Unterzahl.

Viele Personen finden offenbar, dass für Eltern mit ihren Kindern im Flugzeug keine Sonderregeln gelten. Eine Frau, die ihren Platz im Flugzeug nicht für ein Kind freigeben wollte, erfährt unter einem TikTok-Post ebenfalls viel Zuspruch.