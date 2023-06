Studie enthüllt: In RLP ist man bei einer Zombie-Apokalypse am sichersten

Von: Daniel Hagen

Wo wäre man in Deutschland während einer Zombie-Apokalypse am sichersten? Dieser Frage ist ein Immobilianportal nachgegangen. Während man in BW Pech hat, lebt man in RLP länger.

Egal ob „Resident Evil“, „The Walking Dead“ oder „Die Nacht der lebenden Toten“ – Zombies gehören mittlerweile fest in die Popkultur. Die untoten Wesen treiben seit Jahrzehnten in Büchern, Filmen, Serien und Videospielen ihr Unwesen und verbreiten nicht nur unter Horror-Fans Angst und Schrecken. Glücklicherweise sind Zombies aber nur eine Erfindung und nicht echt, was ein Immobilienportal aber nicht davon abgehalten hat, eine kuriose Studie zu erstellen, über deren Ergebnis LUDWIGSHAFEN24 berichtet.

Studie enthüllt: Wo ist man bei einer Zombie-Apokalypse in Deutschland am sichersten

Normalerweise setzten sich Immobilienportale mit Preisen für Häuser und Wohnungen oder damit zusammenhängenden Themen auseinander. Das Portal rentola hat sich jetzt aber mit einer ganz kuriosen Frage befasst: Welches sind die besten und schlechtesten Orte, um in Deutschland eine Zombie-Apokalypse zu überleben?

Das Portal hat dafür mit aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zahlreiche Städte und Landkreise in Deutschland unter die Lupe genommen und nach fünf Gesichtspunkten benotet. Aus den Werten wird am Ende ein Index erstellt, der zeigt, wie gut geeignet der Ort für die Zombieapokalypse wären. Hierbei handelt es sich um:

Verletzlichkeit: Anzahl von Krankenhäusern und Todesfällen, Bevölkerungsdichte

Verstecke: Durchschnittliche Haushaltsgröße, Anzahl der Wohngebäude, Waldfläche

Vorräte: Wasserversorgung, Viehbestand

Mobilität: Anzahl der Fahrzeuge, Verkehrsinfrastruktur

Sicherheit: Kriminalitätsrate

Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sind für Zombie-Apokalypse ungeeignet

Aus all diesen Kriterien ergibt sich eine Liste mit insgesamt 402 Städten und Landkreisen. Das absolute Schlusslicht ist Gelsenkirchen mit einem Index von 1,0. Eine Zombie-Apokalypse sollte man hier lieber nicht überstehen wollen. Doch auch Baden-Württemberg steht nicht wirklich gut da. Die Hauptstadt Stuttgart schafft es gerade einmal auf Platz 313 – und landet damit nur knapp vor Ludwigshafen auf Platz 314!

Heidelberg findet man übrigens auf Rang 348 während Mannheim auf Rang 367 liegt. Besonders sicher ist es also auch hier nicht, was vor allem an fehlenden Vorräten und Verstecken liegen soll. Komplett anders sieht es übrigens in Rheinland-Pfalz aus, das laut der Studie das sicherste Bundesland während einer Zombie-Apokalypse ist. Laut einer anderen Studie liegt übrigens auch die hässlichste Stadt in RLP.

Rheinland-Pfalz ist während der Zombie-Apokalypse das sicherste Bundesland

So befinden sich gleich sechs Städte aus der Top-10 in Rheinland-Pfalz. Eifelkreis Bitburg-Prüm schafft sogar als einziges einen perfekten Index von 10. Dahinter befinden sich die Landkreise Vulkaneifel, Cochem-Zell, Bernkastel-Wittlich, der Rhein-Lahn-Kreis sowie die Südliche Weinstraße. „Unsere Daten zeigen deutlich, dass es einfacher ist, in der Nähe dieser Orte zu überleben“, heißt es auf der Seite von rentola.

Ob man sich durch diese kuriose Studie jetzt wohler oder sicherer in seiner Gegend fühlt, muss jeder für sich entscheiden. Horror-Fans können mit diesen Infos zumindest beim nächsten Treffen mit Gleichgesinnten ihr unnützes Wissen hervorholen und darüber diskutieren, ob sie die Daten auch so sehen. Und sollte es sich bei der nächsten Epidemie wirklich um ein Zombievirus handeln, kann das Wissen auch nicht schaden. (dh)