Der Tag nach Sturm Friederike: Schulfrei, Zugausfälle und gesperrte Straßen

Hann.Münden/Göttingen/Kassel. In Hann.Münden fällt die Schule aus, in Südniedersachsen holpert der Bahnverkehr, die A7 bleibt gesperrt. Das sind die Folgen des Tiefs Friederike in der Region.

Aktualisiert um 12 Uhr - Nachdem am Donnerstag Orkantief Friederike in Südniedersachsen und Nordhessen gewütet hat, sind die Folgen am Freitagmorgen deutlich spürbar. Ein Blick auf die Region:

Zugausfälle in Südniedersachsen

In Niedersachsen ist der Bahnverkehr weiter stark eingeschränkt. Wichtige Strecken seien noch gesperrt, teilte die Bahn auf ihrer Webseite mit. Auch der Nahverkehr könne nur langsam wieder aufgenommen werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen. Die Eisenbahnunternehmen Erixx und Metronom meldeten noch vereinzelte gesperrte Strecken.

Für Polizei und Feuerwehr ging am Morgen das Aufräumen weiter. Vor allem im südlichen Niedersachsen, wo der Sturm besonders kräftig blies, seien noch viele kleinere Straßen von Bäumen blockiert, so ein Sprecher der Polizei in Goslar. Sobald es hell werde, rückten die Einsatzkräfte wieder aus. Vereinzelt verzeichnete die Polizei noch leichtere Glätteunfälle.

Sturmtief in Göttingen: Bäume umgestürzt, Straßen blockiert Zur Fotostrecke

Wegen der Auswirkungen des Sturms hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag erstmals seit dem Orkan "Kyrill" im Jahr 2007 den Betrieb auf ihrem gesamten Fernverkehrsnetz eingestellt.

Schulausfälle in Südniedersachsen und Bad Hersfeld

Alle Schulen in Hann. Münden bleiben am Freitag, 19. Januar aufgrund der Aufräumarbeiten und des Schneefalls geschlossen.

Auch in der Hermann-Gemeiner-Schule in Landwehrhagen fällt der Unterricht aus. Eine Betreuung findet statt.

Auch an der Modellschule Obersberg in Bad Hersfeld fällt am Freitag die Schule aus.

Auswirkungen auf den Landkreis Göttingen

Insgesamt musste die Göttinger Feuerwehr zu 79 Einsätzen ausrücken. Am Donnerstagabend waren an der Kommunalen Leitstelle 1200 Anrufe eingegangen. Auch am Tag nach Friederike sind noch Aufräumarbeiten im Gange. Hier halten wir Sie dazu auf dem Laufenden.

Sperrung der Autobahn 7

Die Autobahn 7 ist zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden in Niedersachsen und Kassel-Nord weiter gesperrt, die Sperrung wird laut der Göttinger Autobahnpolizei voraussichtlich bis 14 Uhr bestehen bleiben. Aktuell werden hier auf der Straße liegende Baumstämme zersägt und abtransportiert.

Es kommt zu erheblichen Verkehrsproblemen vor Hann. Münden - auf der A7 sowie auf den Umgehungsstraßen: Der Verkehr staut sich, außerdem müssen Nebenstraßen geräumt werden, einige sind gesperrt. Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs seien, sollten diesen Bereich großräumig umfahren.

Verkehrsprobleme im Kreis Göttingen nach Sturm und Schneefall Zur Fotostrecke

Auch auf der B80 ist derzeit alles dicht. Auf den Straßen rund um Hedemünden und bis zur Brücke bei Mengershausen staut es sich. Vor Dransfeld kommt ein Lkw trotz Schneepflug nicht voran.

Um Mitternacht hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) die letzten Unwetterwarnungen auf. Am Tag weht der Wind laut DWD anfangs an der See und in den Bergen noch stürmisch. Probleme drohen weiterhin durch glatte Straßen. Es sind immer wieder Regen-, Schnee- und Graupelschauer möglich.

+ Thomas Ehrenreich aus Hamburg will Verwandte in Kassel besuchen. Nun steht er vor Hann. Münden im Stau. © Schlenz

Aufräumarbeiten in Nordhessen

In der Nacht kam es zu keinen weiteren sturmbedingten Unfällen. Da jetzt die meisten Aufräum– und Reparaturarbeiten auf Straßen und Gleisen stattfinden, muss in Nordhessen allerdings weiterhin mit Einschränkungen und Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden.

Hinzu kommt Eis- und Schneeglätte, die besonders in den Höhenlagen den Linienbussen erhebliche Probleme bereiten. Zurzeit sind noch verschiedene Eisenbahnstrecken in Nordhessen gesperrt, so dass dort der Zugverkehr gar nicht oder nur eingeschränkt bzw. ersatzweise mit Bussen möglich ist. Betroffen sind die Strecken: Kassel – Hofgeismar, Kassel – Eichenberg, Kassel – Göttingen, Bebra-Göttingen, Korbach – Frankenberg, Korbach – Brilon, Kassel – Altenbeken, Treysa – Marburg, Kassel – Halle. Nach Auskunft der DB wird damit gerechnet, dass dort der Betrieb im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden kann. Allerdings hängt das von der Dauer der Aufräumungsarbeiten ab.

Insgesamt meldet die Deutsche Bahn Schäden an 200 Streckenabschnitten ihres Netzes. Im Laufe des Freitags wird es deutschlandweit noch zu großen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kommen.

Gutshof in Calden durch Sturm Friederike eingestürzt Zur Fotostrecke

Fahrgästen, die heute unterwegs sein müssen, empfiehlt der NVV die gewünschten Reisemöglichkeiten aktuell zu überprüfen. Infos sind auch über das NVV-Servcie-Telefon 0800-939-0800 gebührenfrei zu erhalten.

Aufgrund des Sturms waren einige Reisende an den Bahnhöfen gestrandet. 300 Fahrgäste nutzen die Aufenthaltszüge in Kassel, in Fulda waren es sogar mehr als 1000.

Ausfälle im Kasseler Nahverkehr

Die aktuellen Wetterverhältnisse beeinträchtigen auch den öffentlichen Nahverkehr in Kassel:

Aufgrund von Glätte fahren die Busse 10 und 18 über Kubergraben. — KVGinfo (@KVGinfo) January 19, 2018

Der Sturm in Stadt und Kreis Kassel:

Hier finden Sie eine Reportage vom Bahnhof Wilhelmshöhe am Tag des Sturms. Weitere Informationen zu den Auswirkungen des Sturms in Stadt und Kreis Kassel gibt es aufKassel-Live.

Aufräumen in Waldeck-Frankenberg

Am Freitagmorgen waren die Helfer mit mehreren Teams bei Korbach und Usseln im Einsatz, um die Bahngleise von umgestürzten Bäumen und Ästen zu befreien. Die Strecken Korbach - Brilon Wald und Korbach - Frankenberg sind derzeit noch wegen der Aufräumarbeiten gesperrt.

Debatte über den Umgang der Schulen mit Friederike

Während im Lahn-Dill-Kreis und im Frankenberger Land der Unterricht vielerorts vorzeitig abgesagt wurde, entschieden andere Schulleiter erst im Lauf des Donnerstags - für manche Eltern war das zu spät. Eine Twitter-Userin formulierte die Anweisung eines Rektors so: "Bitte gehen Sie raus und holen Sie ihre Kinder während des Windmaximums aus der sicheren Schule ab, um anschließend auf dem Heimweg um das Überleben zu kämpfen."

Es ist zum Kotzen, so viel Dummheit und Ignoranz, irgendwas auf dem Höhepunkt des Sturms zu schliessen, ist kaum auszuhalten. #Friederike #Sturm https://t.co/yX4dKZmmdP — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) 18. Januar 2018

Viele fragten sich, warum die frühzeitigen Warnungen vor dem Sturm ignoriert wurden. Auch der ehemalige ARD-Wetterexperte Jörg Kachelmann kritisierte das Vorgehen der Behörden scharf. Bereits am Mittwochnachmittag hatte er gewittert: "In zivilisierten Ländern wäre heute den Kindern gesagt worden, dass morgen in den betroffenen Gebieten kein Schulunterricht ist." Arbeitgeber hätten ihren Mitarbeitern empfehlen sollen, von zu Hause zu arbeiten.

Zudem warf Kachelmann öffentlich-rechtlichen Sendern wie der ARD vor, nicht ausreichend in ihrem Programm gewarnt zu haben: "In den USA gibt es auch Dutzende Apps, es wird trotzdem VOR Hurrikanen in den Medien gewarnt und nicht danach." Seiner Ansicht nach habe dies alles dazu beigetragen, dass sich viele Menschen unnötig in Gefahr begaben.

Zusammenfassungen der Sturmschäden

Das richtete das Tief in der Region an: Hier finden Sie alle Informationen rund um Sturm Friederike von Donnerstag, 18. Januar. Wie die Folgen in ganz Deutschland ausfallen, lesen Sie hier.

(mit dpa)