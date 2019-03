Schreckliches Unglück im Wald: Mann in Baden-Württemberg von riesigem Baum erschlagen! 

Baum erschlägt Mann in Karlsruhe (Symbolfoto)

Dramatisches Unglück in Baden-Württemberg: Ein Mann ist im Wald unterwegs, als ein Windstoß einen Baum umreißt und ihn erschlägt!

Karlsruhe - Wie HEIDELBERG24 berichtet, war ein 63-Jähriger mit einem Bekannten am Freitagnachmittag in einem Waldstück bei Kleinsteinbach (Baden-Württemberg) unterwegs, um Tannenzweige zu schneiden. An einem Waldweg nahe eines Naturfreundhauses passierte das tödliche Unglück.

Tödlicher Sturm: Mann in Karlsruhe von Baum erschlagen

Vermutlich wegen des aufgeweichten Bodens in Kombination mit einer Windböe wurde in dem Wald bei Karlsruhe eine rund 30 Meter hoher Kiefer umgerissen und stürzt auf 63-Jährigen, der unter dem Baum begraben wurde. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er nur noch tot geborgen werden konnte. Sein Bekannter blieb glücklicherweise unverletzt.

