Sturm in NRW alarmiert Wetterexperten: "Erinnert an Kyrill"

Am Sonntag sind in NRW durch den Sturm Schäden zu Erwartungen. Vor zwei Jahren waren beim Sturm "Friederike" zahlreiche Bäume umgestürzt.

Ein Sturm wird am Sonntag NRW durchschütteln. Es könnte heftig werden: Meteorologen fühlen sich beim Blick auf die Wetterkarten an Orkan "Kyrill" erinnert.

NRW - Wie schlimm wird der Sturm am Wochenende? Fest steht: Spätestens am Sonntag wird ein Atlantiktief den Westen Deutschlands erreichen - mit viel Regen und vor allem viel Wind.

Die Frage ist nur noch, wie stark der Sturm wird. Die Wettermodelle deuten auf eines der markantesten Sturmereignisse der vergangenen 10 bis 15 Jahre hin, sagt Matthias Habel, Meteorologe bei WetterOnline.

Die Wetterkarten erinnern an Orkan "Kyrill", der im Jahr 2007 in NRW verheerende Schäden angerichtet hat. Was den Meteorologen besonders große Sorgen bereitet

