Wetter-Achterbahn in Deutschland: Hoch Lotte heizt ein – Spitzenwerte an die 40 Grad

Von: Robin Dittrich

In Deutschland kommt es noch im August zu einem starken Wetterumschwung. Bis auf fast 40 Grad sollen die Temperaturen teils ansteigen. Ein Rekord winkt.

München – Der August 2023 verlief bis zur Monatsmitte eher durchwachsen. Nachdem Starkregen und Hagel in einigen Orten für Chaos gesorgt hatten, steigen die Temperaturen bis Ende der kommenden Woche wieder. Sogar der heißeste Tag des Jahres rückt näher.

Bis zum Ende der Woche drohen starke Gewitter in Deutschland

Im Laufe der aktuellen Woche sind schwere Unwetter alles andere als unwahrscheinlich. Wie der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net angab, kann es zu kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel sowie zu einzelnen Sturmböen kommen. Vor starken Gewittern warnt auch der DWD: „Es kann ordentlich krachen.“ Auch Überschwemmungen sind in einigen Ecken Deutschlands möglich, erneute Superzellen, wie in Italien, und Tornados sind jedoch nicht zu erwarten. Zu Gewittern kommt es am Donnerstag fast ausschließlich im Süden.

Hitze nach Gewittern: Nach starken Unwettern klettern die Temperaturen in Deutschland auf bis zu 40 Grad. © Christian Ohde/Imago (Symbolbild)

Während aktuell noch schwül-heiße Luft über der Mitte und dem Süden Deutschlands liegt, zieht diese in den kommen Tagen ab. Bereits ab Freitag soll es nicht mehr zu Gewittern kommen, die Temperaturen bleiben dennoch hochsommerlich. Am Wochenende kommt es zu 25 bis 32 Grad, nur im Nordwesten und Norden kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen. In der folgenden Woche sollen dann die heißesten Tage des bisherigen Jahres anstehen. Grund sind Hitze und massive Staubmassen, die aus der Sahara ausbrechen (Sahara-Outbreak).

Heißester Tag des Jahres lässt ganz Deutschland schwitzen

Bereits am Sonntag kommt es im Süden zu Temperaturen von bis zu 32 Grad, zum Wochenbeginn kühlt es nur wenig herunter auf 30 Grad. Extrem heiß soll es dann ab Dienstag werden, es drohen über 37 Grad im Süden Deutschlands. Am Mittwoch und Donnerstag kann es dann zu den heißesten Tagen des gesamten Jahres 2023 kommen: Während die Temperaturen im Westen auf 35 Grad klettern, werden im Süden 38 Grad und mehr erwartet. Sogar 40 Grad sind nicht ausgeschlossen.

Das sind die Aussichten für die kommenden Tage:

Donnerstag, 17. August 2023 22 bis 31 Grad, Mix aus Sonnenschein, Wolken und Gewitter Freitag, 18. August 2023 24 bis 34 Grad, trockenere Luftmassen, aber sehr warm bis heiß, kaum noch Schauer oder Gewitter Samstag, 19. August 2023 27 bis 35 Grad, hochsommerlich warm, Sonnenschein, kurze Hitzegewitter Sonntag, 20. August 2023 24 bis 32 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, kurze Gewitter Montag, 21. August 2023 24 bis 30 Grad, mal Sonnenschein, mal Wolken, kurze Gewitter Dienstag, 22. August 2023 27 bis 37 Grad, hochsommerlich warm bis heiß, Sonnenschein und Wolken Mittwoch, 23. August 2023 27 bis 38 Grad, sehr heiß, teilweise Hitzegewitter am Abend

Schuld an den hohen Temperaturen sind heiße Luftmassen aus Nordafrika, die in Deutschland ankommen. Wie der Focus berichtet, ziehen massive Staubmassen aus der Sahara gen Europa. Sogar in Mexiko, Kalifornien und dem Pazifik sollen diese messbar sein. In Deutschland sorgt der Sahara-Staub in Form von Wolken dazu, dass sich das Wetter drückender anfühlt als sonst.

Abkühlung wird erst am Ende der nächsten Woche erwartet, vereinzelte Gewitter können in einigen Regionen in der gesamten Woche auftreten. In Richtung Ende August kühlt das Wetter dann erst einmal ab, die Hitze ist dann vorbei. Zu Beginn des Septembers könnten dann häufigere Regenfälle folgen.