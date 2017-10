Sturmtief „Xavier“: Zahlreiche Hilfseinsätze im Norden

Eine Frau geht bei Sturmböen über eine Brücke in Hameln (Niedersachsen). Sturmtief Xavier zieht am Donnerstag mit starken Sturmböen über Teile Norddeutschlands hinweg.

Umgestürzte Bäume, abgerissene Dachverkleidungen, eine von einem Ast durchschlagene Windschutzscheibe: Sturmtief Xavier treibt in Norddeutschland sein Unwesen.

Hannover - In Norddeutschland sind die Feuerwehren wegen des Sturmtiefs „Xavier“ im Dauereinsatz. So mussten die Helfer schon bis Donnerstagmittag in vielen Landesteilen Niedersachsens zu Dutzenden Einsätzen ausrücken.

In Hannover meldete die Feuerwehr Notlagen wegen umgestürzter Bäume auf Straßen und abgerissener Dachverkleidungen. Ein Ast durchschlug die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos. Im Landkreis Holzminden wurde eine Kreisstraße von einem umgestürzten Baum blockiert, außerdem stürzte ein Baum auf drei Autos - verletzt wurde jedoch niemand. In Werlte bei Osnabrück krachte ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum.

dpa