Hochzeitsgesellschaft blockiert Autobahn - Polizei sucht Zeugen 

Auf der Autobahn 81 bei Stuttgart haben Hochzeitsgäste sich einen unfassbaren „Scherz“ erlaubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ludwigsburg - Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft haben mit mindestens vier teuren Autos auf der Autobahn 81 bei Stuttgart den Verkehr blockiert und den entstehenden Stau gefilmt. Sie hätten sämtliche Fahrspuren blockiert und so den Verkehr vollständig zum Erliegen gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Hochzeitsgäste lehnten sich demnach zum Filmen des Staus am Samstagnachmittag aus den Autofenstern. Auf einer Rastanlage stoppte die Polizei die Beteiligten und kontrollierte sie.

Hochzeitsgäste in Luxusautos auf der A3

In der vergangenen Woche hatten bei Düsseldorf mehrere Autofahrer mit teuren Sportwagen den Verkehr auf der Autobahn 3 blockiert, wie Merkur.de* berichtet - vermutlich, um auf der Fahrbahn Hochzeitsfotos zu schießen, wie es hieß. Im Südwesten war zuletzt Anfang Februar eine Aktion bekannt geworden, bei der eine Hochzeitsgesellschaft auf der Autobahn 8 bei Esslingen den Verkehr blockierte.

Anfang Februar stoppte die Polizei auf der A3 eine Hochzeitsgesellschaft, die durch Schüsse und riskante Bremsmanöver auffiel. Später wurden, laut Merkur.de* mehrere Wohnungen durchsucht.

