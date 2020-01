In einer S-Bahn in Stuttgart biss ein Mann einem anderen das Ohr ab! (Symbolfoto)

In einer S-Bahn stritten sich zwei Männer. Als das Gespräch eskalierte, biss einer dem anderen einen Teil seines Ohres ab und spuckte es auf den Boden!

Zwei Männer stritten sich am Silvestermorgen in Stuttgart

Es beginnt eine Schlägerei und ein Mann beißt dem anderen ein Stück Ohr ab

Die Polizei trennte die betrunkenen Männer

Stuttgart – Das Sprichwort „Jemandem das Ohr abkauen“ nahm ein Mann wohl etwas zu wörtlich. Am Silvestermorgen (1. Januar) war der 25-Jährige in einer S-Bahn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt unterwegs. Er fuhr in der Linie 4, in der sich auch ein 33-Jähriger befand. Aus bislang unbekanntem Grund entbrannte gegen 0:20 Uhr zwischen beiden Männern ein Streit.

Diesen trugen sie zwischen den Haltestellen Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Stadtmitte erst noch verbal aus. Doch dann flogen plötzlich die Fäuste in dem S-Bahn-Abteil und die beiden betrunkenen Männer gingen aufeinander los! Darüber berichtet HEIDELBERG24*

Stuttgart: Mann biss Kontrahenten das Ohr ab

Nachdem zwei betrunkene Männer eine Schlägerei in einer S-Bahn in Stuttgart austrugen, biss der 25-Jährige plötzlich zu. Dabei traf er das Ohr des 33-Jährigen und riss einen großen Teil davon ab! Beide Kontrahenten stiegen daraufhin an der Haltestelle Stadtmitte aus, wo sie bereits von Beamten der Bundespolizei erwartet wurden.

Im Jahr 2019 gab es gleich zwei Fälle, die in Stuttgart großes Aufsehen erregten. Am 31. Juli ermordete ein Mann seinen Mitbewohner mit einem Schwert auf offener Straße. Anfang Dezember ging dann ein Mann auf eine Polizeistreife los – auch mit einem Schwert bewaffnet.

Stuttgart: Ohr konnte wieder angenäht werden

Die Polizisten trennten die beiden Streithähne an der Haltestelle in Stuttgart und stellten fest, dass sie jeweils über eine Promille hatten. Die Besatzung eines Rettungswagen kümmerte sich vor Ort um den 33-Jährigen, während ein Beamter das abgebissene Ohr suchte – und glücklicherweise auch fand. Im Krankenhaus konnten das Körperteil und der Besitzer wieder miteinander vereint werden.

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen der Attacke werden gebeten, sich unter der Nummer ☎ 0711870350 bei der Polizei zu melden.

