Grausame Tat in Stuttgart: Frau auf offener Straße erstochen

Eine Frau wurde Opfer eines grausamen Verbrechens. Mitten am Tag und auf offener Straße wurde sie niedergestochen. Die Polizei nahm bereits einen Verdächtigen fest.

In Stuttgart wird eine Frau auf der Straße getötet

Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest

Noch keine Hintergründe zur Tat bekannt

Stuttgart – In der baden-württembergischen Landeshauptstadt ereignete sich am Sonntagnachmittag (8. Dezember) ein grausames Verbrechen. In der Forststraße wurde eine Frau brutal erstochen – und zwar mitten auf der Straße. Gegen 12:30 Uhr passierte die Attacke. In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei Stuttgart einen Verdächtigen fest. Bislang sind Motiv und Hintergründe der Tat völlig unklar.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, haben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Stuttgart die Ermittlungen zu der Attacke auf offener Straße übernommen.

