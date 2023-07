Experten erklären, was im „Löwen“-Video wirklich zu sehen ist – auch Filmer meldet sich

Es wird so viel Aufhebens gemacht wegen einer angeblichen Löwensichtung, was eigentlich unnötig ist. Man hätte das Bild oder Video einfach vorher einigen Experten zeigen sollen, und sie hätten rechtzeitig Entwarnung gegeben. Ich finde es peinlich, dass ein so großes Polizeiaufgebot wie bei einer Terrorgefahr nötig war. Ein paar Jäger hätten gereicht.