Neue Maddie-Hoffnung: Staatsanwaltschaft nennt Details zu gefundenen Gegenständen

Von: Martina Lippl

Teilen

Die jüngste Suchaktion am Arade-Stausee in Portugal weckte Hoffnungen. Steht der Fall Maddie McCann nach mehr als 16 Jahren vor dem Durchbruch?

Braunschweig – Die großangelegte Suchaktion im Fall der vermissten Maddie McCann kam für viele überraschend. Was und warum sucht die Polizei an ausgerechnet diesem Ort? Ein Grusel-Fund am Arade-Stauusee soll die neueste Operation in Portugal ausgelöst haben. Seit mehr als 16 Jahren gibt es jedoch keine Spur von Madeleine McCann. Die damals Dreijährige ist 2007 aus einer Ferienanlage an der Praia de Luz in Portugal verschwunden. Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig erstmals zu der Suchaktion.

Fall Maddie McCann: Gegenstände sichergestellt – Staatsanwaltschaft äußert sich

„Die in der vergangenen Woche im Bereich des Arade-Stausees in Portugal durchgeführte Suchaktion ist am Donnerstag nach drei Tagen planmäßig beendet worden“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (1. Juni 2023). Und weiter: „Ein zuvor genau festgelegtes Gebiet entlang des Stausees wurde vollständig nach möglichen Beweisstücken abgesucht.“

Fall Maddie McCann: Polizei durchkämmte die Gegend um den Arade-Stausee in Portugal im Mai 2023. © Joao Matos/AP/Polizei

Bisher hielt sich die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit Details zurück, verwies auf „ermittlungstaktische Gründe“ und bleibt offenbar bei dieser Linie: „Im Rahmen der Maßnahme wurden einige Gegenstände sichergestellt“, die in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet würden.

„Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen“, so die Staatsanwaltschaft. Auch, ob es sich dabei um einen „BH-Träger“, Kleidungsstücke und Plastikgegenstände handelt, wie die portugiesische Zeitung Correio da Manha schon vergangene Woche berichtete, bleibt zunächst offen. So ist es kein Wunder, dass ein renommierter Forensiker mit drei möglichen Theorien vorprescht.

Das mysteriöse Verschwinden im Urlaub und ein Deutscher unter Verdacht: Der Vermisstenfall Maddie McCann Fotostrecke ansehen

Vermisste Maddie McCann: Gibt es Hinweise oder Beweise, die zum Durchbruch führen?

Im Fall der vermissten Maddie McCann ist der 46-jährige Deutsche Christian B. in den Augen der Ermittler eine Schlüsselfigur. Der verurteilte Sexualstraftäter gilt als Hauptverdächtiger. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass Christian B. das britische Mädchen 2007 entführt und ermordet hat. Doch ihre Leiche wurde nie gefunden. Christian B. lebte von 1995 bis 2007 regelmäßig an der Algarve. Anklage gegen B. erhob die Behörde im Fall Maddie bislang aber nicht.

Ob am Stausee in Portugal jetzt sogar Beweise oder Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Maddie McCann stehen, gefunden wurden, bleibt abzuwarten. Selbst die Staatsanwaltschaft Braunschweig bremst: „Die hier in Braunschweig geführten Ermittlungen gegen den 46-jährigen Tatverdächtigen werden voraussichtlich noch längere Zeit andauern. (ml)