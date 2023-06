Warum heute alle Südkoreaner ein oder zwei Jahre jünger geworden sind

Von: Sven Hauberg

Konzertbesucherinnen in Seoul: In dem asiatischen Land ist das eigene Alter Ansichtssache. © Anthony Wallace/AFP

Wie alt bist du? Diese Frage soll in Südkorea ab sofort leichter zu beantworten sein. Doch es gibt weiterhin Fallstricke.

Seoul – Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol gilt eigentlich als reichlich konservativer Politiker, als glühender Verfechter der koreanischen Identität. Als er im vergangenen Jahr ins Amt gewählt wurde, versprach Yoon allerdings, mit einer Tradition des Landes zu brechen, die im Ausland zwar bisweilen für Ratlosigkeit sorgt, in der südkoreanischen Kultur aber tief verwurzelt ist: Das asiatische Land kennt mehrere Möglichkeiten, das Alter eines Menschen zu berechnen – zwei koreanische sowie die internationale Methode.

Mit der Verwirrung, die daraus oftmals resultierte, ist nun weitgehend Schluss, nachdem am Mittwoch ein Gesetz in Kraft trat, das landesweit den internationalen Standard zur Altersbestimmung zur Norm macht. Kurioser Nebeneffekt des Gesetzes: Die Südkoreaner wurden über Nacht ein oder zwei Jahre jünger.

Nach einer der beiden traditionellen Zählmethoden ist ein südkoreanisches Baby bereits ein Jahr alt, wenn es auf die Welt kommt. Schließlich hat es, wenn es das Licht der Welt erblickt, bereits neun Monate im Bauch der Mutter hinter sich – so die aus dem alten China stammende Idee dahinter. Seinen ersten Geburtstag feiert das Baby dann am 1. Januar des nächsten Jahres. Heißt: Ein Baby, das am 31. Dezember geboren wird, ist einen Tag später schon zwei Jahre alt. Eine weitere traditionelle Methode besagt, dass ein Baby null ist, wenn es geboren wird – und an jedem 1. Januar ein Jahr älter wird. Nach diesem „Kalenderalter“ ist ein Baby, das an einem 31. Dezember geboren wird, einen Tag später also ein Jahr alt. Zählen die Eltern hingegen nach internationalem System, müssen sie nach der Geburt ein Jahr warten, um den ersten Geburstag ihres Kindes feiern zu können.

„Das einheitliche Alterszählsystem wird die sozialen Kosten in Südkorea erheblich reduzieren“

Eine Südkoreanerin, die am 28. Juni 2000 geboren wurde, würde am heutigen Mittwoch also ihren 23., 24. oder sogar 25. Geburtstag feiern, je nachdem, ob sie nach internationalem Standard, „Kalenderalter“ oder der traditionellen Methode geht. Weil das aber im Alltag, vor allem im Umgang mit Behörden, für Verwirrung sorgen kann, beschloss Südkoreas Regierung im vergangenen Dezember, die Gesetzeslage zu ändern – beziehungsweise zu vereinheitlichen. Denn bereits seit den 1960er-Jahren wird der internationale Altersstandard bei rechtlichen und medizinischen Dokumenten verwendet.

Ansonsten aber herrschte in Südkorea mit seinen rund 52 Millionen Einwohnern bisweilen Unklarheit, wie alt ein Mensch nun eigentlich ist – oder welches Alter er oder sie sich selber zuschreibt. Zu Streitigkeiten kam es in der Vergangenheit etwa, wenn die Auszahlung von Versicherungsleistungen an ein bestimmtes Alter geknüpft ist.

„Das einheitliche Alterszählsystem wird die sozialen Kosten, die durch die Verwendung mehrerer Alterszählsysteme entstanden sind, erheblich reduzieren“, sagte Lee Wan-kyu, Minister für Regierungsgesetzgebung, laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Montag in Seoul. Einer Umfrage vom vergangenen September zufolge wollen 86 Prozent der Südkoreaner nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung im Alltag die internationale Methode zur Bestimmung ihres Alters nutzen.

Südkorea: Plötzlich zwei Jahre jünger

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte am Mittwoch einen Büroangestellten, der im kommenden Jahr nach der traditionellen Zählmethode 30 geworden wäre. „Aber jetzt habe ich etwas mehr Zeit gewonnen, und das gefällt mir“, so der (nach internationalem System) 27-Jährige.

Auswirkungen dürfte die Neuerung auch auf das soziale Gefüge in Südkorea haben. In dem konfuzianisch geprägten Land gilt als höherstehend, wer älter ist. Nach der traditionellen Zählmethode können zwei Menschen, die beispielsweise im Juni und September desselben Jahres geboren wurden, als gleichrangig betrachtet werden – sie gelten schließlich als gleich alt. Nach dem internationalen System jedoch ist die im Juni geborene Person älter – und damit höherrangig.

Ein paar Ausnahmen bleiben aber auch in Zukunft bestehen. So findet die „Kalendermethode“ weiterhin Anwendung, wenn es um das Alter für die Einschulung oder die Einberufung zum Militär geht. Und auch bei der Frage, ab wann man Alkohol und Zigaretten kaufen kann, zählt nicht der Tag, sondern das Jahr, an dem ein Südkoreaner 19 Jahre alt wird. So viel koreanische Eigenheit muss eben sein.