Arzt verwechselt Patientinnen - Abtreibung bei falscher Frau vorgenommen 

Seoul - Ein tragisches Unglück mit schweren Folgen ereignete sich nun in einer Klinik in Südkorea. Wie einheimische Medien übereinstimmend berichten, habe ein Arzt einer Klinik in Seoul eine Abtreibung an einer falschen Frau vorgenommen. Das Personal verwechselte demnach zuvor zwei Patientinnen des Krankenhauses.

Die junge Frau sei demnach zunächst in der sechsten Schwangerschaftswoche in die Klinik gekommen, um eine Infusion mit Vitaminpräparaten zu erhalten. Doch der schwangeren Vietnamesin wird eine Narkosespritze gesetzt, kurz darauf nimmt der Arzt eine Abtreibung an ihr vor. Wie auch CNN berichtet, habe sich der Vorfall bereits im August zugetragen. Die junge Frau sei nach dem Eingriff nichtsahnend nach Hause gegangen, sie wusste nichts von dem an ihr vorgenommenen Eingriff.

Aufgefallen sei die Verwechslung demnach erst am nächsten Tag, als die junge Patientin erneut in die Klinik kam. Sie klagte über Schmerzen und Blutungen. Das Klinikpersonal informierte die Vietnamesin dann über die an ihr vorgenommene Abtreibung, die Verwechslung fiel auf. Wie CNN berichtet, haben sowohl der Arzt, als auch die Pflegerin das Missverständnis mittlerweile eingeräumt.

Arzt gesteht Fehler ein: Tragische Verwechslung bei Abtreibung in Südkorea schockiert

Besonders auffällig: Abtreibungen in Südkorea sind illegal. Sowohl Frauen, als auch Ärzten, die die Abtreibung vornehmen, droht eine Verurteilung. Die medizinischen Eingriffe sind lediglich in Ausnahmefällen, beispielsweise bei einer Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung, erlaubt. Wie es zu der tragischen Verwechslung kommen konnte, wird nun geklärt. Die Polizei ermittelt gegen den Arzt und eine Krankenschwester.

